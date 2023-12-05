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GTA 6 hangi platformlara çıkacak? GTA 6 ne zaman çıkacak?

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Oyun dünyasının merakla beklediği GTA 6 hakkında çıkan sorular ve spekülasyonlar devam ediyor. Oyunun ne zaman çıkacağı ve hangi platformlarda yer alacağı konusu oyun severlerin en çok merak ettiği konular arasında. Peki, GTA 6 hangi platformlara çıkacak? GTA 6 ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

Merakla beklenen GTA 6 (Grand Theft Auto 6) fragmanı yayınlandı. GTA 6'nın ilk fragmanı 2 saat içinde 15 milyondan fazla izlenme rakamına ulaştı. Yayınlanan tanıtımın ardından GTA 6'nın hangi platformda, ne zaman çıkacağı merak konusu oldu. Oyunseverler tarafından oyunun hangi tarihte yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, GTA 6 hangi platformlara çıkacak? GTA 6 ne zaman çıkacak? Detaylar haberimizde...

GTA 6 HANGİ PLATFORMLARA ÇIKACAK?

Rockstar Games, 12 yıllık aradan sonra oyunseverlerin karşısına GTA 6 ile çıkmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda verdiği sözü tutarak GTA 6'ya ait fragmanı yayınlayan oyun firmasının YouTube kanalında servis ettiği video 2 saat içinde 15 milyondan fazla izlenme alarak yeni bir rekora imza attı. Tanıtım sonunda ise yeni oyunun 2025 yılında piyasaya sürüleceği bilgisi yer alıyor.

GTA 6 HANGİ PLATFORMLARA ÇIKACAK?

GTA 6 ilk olarak Playstation 5 ve Xbox series X|S'e çıkacak. Oyun firması tarafından bilgisayar sürümü hakkında henüz net bir bilgi verilmedi.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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