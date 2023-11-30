TBMM'ye sunulan 80 maddelik yeni Torba Yasada milyonlarca kişiyi ilgilendiren kritik düzenlemeler yer aldı. Bunlardan en dikkat çekenlerden biri ise Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçluları ile ilgili madde oldu. GSS borçları silindi mi? GSS borçları ne zaman silinecek?

Meclis'e sunulan 80 maddelik torba yasa teklifine Genel Sağlık Sigortası prim borcu olanları sevindirecek bir madde yer aldı. Teklifin onaylanıp Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından GSS prim borçlarına af gelecek. Aftan 1 Ocak 2014 öncesi GSS prim borcu olanlar yararlanacak. GSS borçları silindi mi? GSS borçları ne zaman silinecek?

GSS BORÇLARI SİLİNDİ Mİ?

Aftan 1 Ocak 2014 öncesi GSS prim borcu olanlar yararlanacak. Af kapsamında da ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammının tamamından vazgeçiliyor.

AYLIK GSS PRİMİ NE KADAR?

GSS primleri asgari ücrete göre belirlendiğinden, bu yılın sonuna kadar ödenecek prim tutarı aylık 402 lira, yıllık da 4 bin 802 lira, 2024 yılında asgari ücrete gelecek artış oranında GSS primleri de artacak.

MİLYONLAR YENİ YILA BORÇSUZ GİRECEK

Teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi halinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşacak. Halihazırda borçlu durumda olan milyonlarca vatandaşın yapılacak düzenlemenin ardından yeni yıla GSS prim borcu olmadan gireceği tahmin ediliyor.