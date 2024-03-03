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GÖZTEPE – BOLUSPOR CANLI: Göztepe – Boluspor maçı nereden, nasıl izlenir? Göztepe Boluspor canlı yayın linki!

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Göztepe Boluspor canlı yayın linki, maç saatinin gelmesinin ardından taraftarlar tarafından araştırılmakta. Göztepe-Boluspor maçı, 03 Mart Pazar günü oynanacak ve mücadele Türkiye saatiyle saat 16:00'da başlayacaktır. Peki, Göztepe – Boluspor maçı nereden, nasıl izlenir?

Göztepe – Bolu spor maçı nereden, nasıl izlenir? Sorusu, Göztepe – Bolu spor spor canlı yayın linkini araştırmakta olan kişiler tarafından arama motorlarında sorgulatılmakta. Göztepe-Boluspor maçı, 03 Mart Pazar günü oynanacak ve mücadele Türkiye saatiyle saat 16:00'da başlayacaktır. Göztepe - Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Peki, Göztepe – Boluspor maçı nereden, nasıl izlenir? İşte Göztepe Boluspor canlı yayın linki!

GÖZTEPE – BOLUSPOR CANLI İZLE

Göztepe ile Boluspor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, Türkiye'de TRT Spor, Bein Sports 2 ve beIN Sports Tod TV kanalları üzerinden canlı olarak izlenebilecek. TRT Spor, Digiturk platformunda 86. kanalda, D Smart'ta 86. kanalda, Kablo TV'de 133. kanalda, Tivibu'da 85. kanalda ve Turkcell TV+ platformunda 70. kanalda yer almakta olup, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak yayınlanacaktır. Bein Sports 2, Digiturk platformunda 78. kanalda, Kablo TV'de 233. kanalda yer alarak, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. Aynı şekilde beIN Sports Tod TV de Türksat uydusu ve internet üzerinden izlenebilecek numaralı kanallar arasında yer almaktadır.

GÖZTEPE - BOLUSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Göztepe-Boluspor maçı, 03 Mart Pazar günü oynanacak ve mücadele Türkiye saatiyle saat 16:00'da başlayacaktır. Maç, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda gerçekleşecektir.

Emir Ceran
Emir Ceran
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