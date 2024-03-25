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Gönül Karabacak kimdir? CHP Konya Karapınar Belediye Başkan Adayı Gönül Karabacak kaç yaşında, nereli?

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Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Konya Karapınar Belediye Başkan adayı ise Gönül Karabacak. Gönül Karabacak nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

GÖNÜL KARABACAK KİMDİR?

Gönül Karabacak, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP Konya Karapınar Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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