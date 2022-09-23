Gönlümdeki Hain sözleri! Irmak Arıcı- Gönlümdeki Hain şarkı sözleri!
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IRMAK ARICI- GÖNLÜMDEKİ HAİN ŞARKI SÖZLERİ
Sendin sebebime o gözü mavi
Acıma olamadın mani
Adı kaldı aklımda
Gönlümdeki hain
Sendin ooo, o sebebime gözü mavi
Acıma olamadın mani
Adı kaldı aklımda
Gönlümdeki hain
Özledikçe öncelikle özlemim de hep sen oldun
Yanımdasın gibi sanki gözlerimde doldun
Ne yaptın bana yok oldum
Sen suyum ben kor oldum
Özledikçe öncelikle özlemim de hep sen oldun
Yanımdasın gibi sanki gözlerimde doldun
Ne yaptın bana yok oldum
Sen suyum ben kor oldum
Gittin sebebime o gözü mavi
Acıma olamadın mani
Adı kaldı aklımda
Gönlümdeki hain
Gittin sebebime o gözü mavi
Acıma olamadın mani
Adı kaldı aklımda
Gönlümdeki hain
Sendin sebebime o gözü mavi
Acıma olamadın mani
Adı kaldı aklımda
Gönlümdeki hain
Sendin ooo, o sebebime gözü mavi
Acıma olamadın mani
Adı kaldı aklımda
Gönlümdeki hain