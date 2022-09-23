Gönlümdeki Hain sözleri! Irmak Arıcı- Gönlümdeki Hain şarkı sözleri!

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IRMAK ARICI- GÖNLÜMDEKİ HAİN ŞARKI SÖZLERİ

Sendin sebebime o gözü mavi

Acıma olamadın mani

Adı kaldı aklımda

Gönlümdeki hain

Sendin ooo, o sebebime gözü mavi

Acıma olamadın mani

Adı kaldı aklımda

Gönlümdeki hain

Özledikçe öncelikle özlemim de hep sen oldun

Yanımdasın gibi sanki gözlerimde doldun

Ne yaptın bana yok oldum

Sen suyum ben kor oldum

Özledikçe öncelikle özlemim de hep sen oldun

Yanımdasın gibi sanki gözlerimde doldun

Ne yaptın bana yok oldum

Sen suyum ben kor oldum

Gittin sebebime o gözü mavi

Acıma olamadın mani

Adı kaldı aklımda

Gönlümdeki hain

Gittin sebebime o gözü mavi

Acıma olamadın mani

Adı kaldı aklımda

Gönlümdeki hain

Sendin sebebime o gözü mavi

Acıma olamadın mani

Adı kaldı aklımda

Gönlümdeki hain

Sendin ooo, o sebebime gözü mavi

Acıma olamadın mani

Adı kaldı aklımda

Gönlümdeki hain