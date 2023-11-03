Bafétimbi Fredius Gomis (d. 6 Ağustos 1985, La Seyne-sur-Mer), Senegal asıllı Fransız millî futbolcudur. Peki, Gomis hangi takımda? Bafetimbi Gomis hangi takımda, hangi ligde oynuyor?

Gomis hangi takımda? Bafetimbi Gomis hangi takımda, hangi ligde oynuyor?

Gomis, profesyonel futbolculuk kariyerine 2004 yılında 19 yaşında iken Fransa'nın Ligue 1 ekiplerinden olan Saint-Étienne'de başladı. Gomis, Saint-Étienne ile 1 sezonu tamamladıktan sonra Saint-Étienne tarafından Gomis'in tecrübe kazanması için başka bir Ligue 1 ekiplerinden olan Troyes'ye yarım sezonluğuna kiralandı. Peki, Bafetimbi Gomis hangi takımda, hangi ligde oynuyor? Gomis hangi takımda?

GOMİS HANGİ TAKIMDA?

Gomis, profesyonel futbolculuk kariyerine 2004 yılında 19 yaşında iken Fransa'nın Ligue 1 ekiplerinden olan Saint-Étienne'de başladı. Gomis, Saint-Étienne ile 1 sezonu tamamladıktan sonra Saint-Étienne tarafından Gomis'in tecrübe kazanması için başka bir Ligue 1 ekiplerinden olan Troyes'ye yarım sezonluğuna kiralandı. Gomis, Troyes'de kiralık olarak oynadığı süreçte çıktığı 13 maçta 6 gol kaydetti. Gomis, Saint-Étienne'ye döndükten sonra 3,5 sezon daha oynadı. Gomis, Saint-Étienne'de bulunduğu 4,5 sezon boyunca çıktığı 142 maçta 40 gol kaydetti ve bu başarısı Fransa'nın büyük takımlarını ve de birçok başka Avrupa takımlarının dikkatini çekti.

Gomis, Saint-Étienne'den 2009 yılında ayrılarak Lyon ile anlaşma imzaladı. Gomis, Lyon forması ile 2009 yılından bu yana çıktığı 178 lig maçında 65 gol kaydetti. Gomis, 2017-18 Süper Lig'de 29 gol atarak, Türkiye Liginde gol kralı oldu ve böylece Türk futbol tarihinde ligde bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu oldu.[1]

23 Ağustos 2018 tarihinde Suudi Arabistan Profesyonel Ligi takımlarından El-Hilâl kulübüne iki yıllık bir anlaşma yaparak 7 milyon € ücret karşılığında transfer olmuştur.

2 Şubat 2022'de Galatasaray'a transfer oldu

8 Ağustos 2023'te, 38. doğum gününden 2 gün sonra, Gomis'in 4 kez J1 League şampiyonu olan Kawasaki Frontale'nin yeni oyuncusu olduğu açıklandı.

Millî takım kariyeri[değiştir | kaynağı değiştir]

Gomis, Fransa millî futbol takımında forvet olarak görev yapmaktadır. Gomis, millî takım forması ile 2008 yılından bu yana çıktığı 12 maçta 3 gol kaydetmiştir.

Sağlık durumu

Bir kez millî takım idmanında, bir kez de lig maçı esnasında aniden bayılan Gomis'e vazovagal senkop teşhisi konuldu. Bu da stres zamanlarında bayılmaya meyilli olduğu anlamına geliyor ve bu, birkaç maç sırasında bayılmasına neden oldu.

Diğer futbolcular Nampalys Mendy ve Alexandre Mendy'nin kuzenidir.

Şuanki takımı: Kawasaki Frontale (Japonya J1 League)