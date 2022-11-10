Show TV'nin en beğenilen dizileri arasında yer alan Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen karakterler arasında Derya Yılmaz geliyor. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi Derya kimdir? Derya Yılmaz karakterini kim canlandırıyor? Özge Özberk kimdir, kaç yaşında, nereli? Gelsin Hayat Bildiği Gibi Derya kaç yaşında? Gelsin Hayat Bildiği Gibi Derya'nin hayatı ve biyografisi!

Gelsin Hayat Bildiği Gibi, BKM imzalı, ilk bölümü 21 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği, senaryosunu Gani Müjde'nin kaleme aldığı, dram ve gençlik türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Gelsin Hayat Bildiği Gibi Derya kimdir? Derya Yılmaz karakterini kim canlandırıyor? Özge Özberk kimdir, kaç yaşında, nereli?

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ DERYA YILMAZ KİMDİR?

DERYA (ÖZGE ÖZBERK)

Yıllar o¨nce zorunlu hizmetini bir askeri hastanede yaparken Yedi Emin ile yolu kesis¸en Derya, bir veda mektubu ile kendisini bırakıp giden Emin'in oğlunu tek başına büyütür. Kaderin cilvesiyle Emin'le coğrafya öğretmeni Sadi Payaslı olarak yeniden karşılaştığı anda, Derya için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ DERYA KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Derya karakterini "Özge Özberk" canlandırmaktadır.

ÖZGE ÖZBERK KİMDİR?

Nalan Özge Özberk (d. 13 Ağustos 1976, İstanbul), Türk oyuncudur.

Özge Özberk, 13 Ağustos 1976'da İstanbul'da doğdu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde bir süre okuduktan sonra 2000 ve 2002 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Şiir Tiyatrosu Kulübünde yönetmenlik yaptı. Bizim Ev, Sır Dosyası ve Bizimkiler gibi televizyon yapımlarında oyunculuk yaptı, Yıldız Tepe adlı filmde başrol oynadı. Genç yaşında girdiği Beşiktaş Kültür Merkezi ekibi ile Otogargara müzikali ve Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? gibi birçok oyunda rol aldı. Daha sonra asıl yıldızının parladığı Cem Yılmaz'ın G.O.R.A filminde "Ceku", Babam ve Oğlum filminde "Birgül", Çağan Irmak'ın 1980'leri anlattığı Çemberimde Gül Oya dizisinde "Genç Yurdanur", Kırık Kanatlar adlı dizide "Nazlı", yönetmenliğini Biket İlhan ve senaristliğini Metin Belgin'in yaptığı, Nâzım Hikmet'in hayatını anlatan Mavi Gözlü Dev adlı filmde Nazım'ın sevgilisi "Münevver" rollerini canlandırdı. Geniş Zamanlar dizisinde "Zehra" karakteriyle ekrana çıktı. Dizinin bitmesinin ardından Halide Edip Adıvar'ın aynı adlı romanı Sinekli Bakkal dizisinde "Rabia" karakterini canlandırdı ama dizi beşinci bölümünde kanal yönetimi yüzünden yayından kaldırıldı. Çağan Irmak'ın senaryosunu yazdığı ve Irmak Çığ'ın yönetmeni olduğu Yol Arkadaşım adlı dizide "Ayla" karakterini canlandırdı. 2010-2011 sezonunun sonlarında yayınlanmaya başlayan Canım Babam adlı dizide Cansu karakterine can verdi. 2011 yılının Ekim ayında Show TV'de başlayan Pis Yedili dizisinde başrol oynadı. Kardeşi Özgür Özberk ile Özgür Yapımlar adında bir yapım şirketi kurdu. Yapımcılığını kendisinin üstlendiği ve Özgür Özberk'in yönettiği, 28 Eylül'de vizyona giren N'apcaz Şimdi adlı filmde rol aldı. 2014 yılında TRT 1'de yayınlanan, başrollerini Fikret Kuşkan ve Onur Saylak ile paylaştığı Hayat Ağacı adlı diziden sonra Evlenmeden Olmaz adlı sinema filmi ile karşımıza çıkmıştır. 2016-2018 yılları arasında FOX'ta yayınlanan Kalbimdeki Deniz adlı dizide başrol oyuncusu olarak televizyon serüvenine devam etti.

Kişisel hayatı

2007 yılının Temmuz ayında maden işletmecisi Hayim Sadioğlu ile evlendi. 2010 yılında çiftin Leo adını verdikleri bebeği dünyaya geldi. 2012 yılında eşinden boşandı.

Filmografi

Ayzek ile Bir Gece - (Yakında - Netflix)

Gelsin Hayat Bildiği Gibi (2022-) - Derya

Bir Annenin Günahı (2020) - Suna

Bizi Hatırla (2018) - Ece

Kalbimdeki Deniz (2016-2018) - Deniz

Arif V 216 (2017) - Ceku

Evlenmeden Olmaz (2015) - Zeynep

Hayat Ağacı (2014)

N'apcaz Şimdi (2012) - Nalan

Pis Yedili (2011-2012) - Filiz Öğretmen

Canım Babam (2011) - Cansu

Yol Arkadaşım (2008-2009) - Ayla

Kolay Gelsin (2008) - Özge

A.R.O.G (2008) - Ceku

Hakimiyet (2008) - Yaratık

Geniş Zamanlar (2007) - Zehra

Mavi Gözlü Dev (2007) - Münevver

Sinekli Bakkal (2007) - Rabia

120 (2007) - Münire

Kırık Kanatlar (2006-2007) - Nazlı

Bir Demet Tiyatro (2006)

Babam ve Oğlum (2005) - Birgül

Çemberimde Gül Oya (2004-2005) - Genç Yurdanur

Kadın İsterse (2004) - Garson Kız

Dayı (2004) - Ceyda

G.O.R.A (2004) - Ceku

Yıldız Tepe (2000)

Sır Dosyası (1999)

Bir Demet Tiyatro (1997)

Bizim Ev (1995) - Nihal

Şaban Askerde (1993)

Bizimkiler (1989) - Zeynep

Rol aldığı oyunlar