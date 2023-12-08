Popüler televizyon programı 'Gelinim Mutfakta'nın birincisi merak konusu oldu. Yarışmada gelinler, en iyi yemeği yapabilmek için kıyasıya bir rekabet içerisinde.

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 8 Aralık Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı?

Gelinim Mutfakta hafta içi her gün Kanal D'de ekranlara geliyor. Her hafta bir birincinin belirlendiği yarışmada bu haftanın birincisi kim oldu, izleyiciler sabırsızlıkla bekliyor. 8 Aralık haftanın son gününde Gelinim Mutfakta kazananı merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 8 Aralık Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU KİMDİR?

Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Yetiştirme yurdunda büyüyen Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü isminde bir kızı bulunmaktadır. Daha önce Cam Kırıkları isimli dizide yer alan Ergin, Kanal D'de Mutfağım adlı yemek programı ile izleyici karşısına çıkmıştı. Ardından Nursel'in Mutfağı programında sunuculuk görevini üstlendi. Günümüzde ise, Kanal D'de yayımlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasını sunmaktadır.

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta bu hafta kim birinci oldu merak konusu oldu. Haftanın birincisi henüz belli olmadı. Puan tablosu belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacaktır.