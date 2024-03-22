GAZİANTEP SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı?

31 Mart Yerel Seçimlerine az bir zaman kala vatandaşlar hangi adayın seçimi kazanacağını merak ediyor. Pazar günü gerçekleşecek olan seçim sonrası araştırmalar başlayacak. 2024 Yerel Seçimlerinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı kim olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Merakla beklenen seçim sonuçlarını Haberler.com olarak en hızlı şekilde paylaşacağız. Gaziantep seçim sonuçları 2024! Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu?

GAZİANTEP'TE SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Yerel seçim sonuçları 31 Mart Pazar akşamı belli olacaktır.

OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimler için oy kullanma saatleri şu şekildedir:

Güneşin doğuş ve batış saatlerine göre belirlenen değerlendirmelere göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy verme işlemi 07.00 ile 16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Diğer illerde ise oy verme işlemi 08.00 ile 17.00 saatleri arasında yapılacaktır.

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SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Seçim sonuçları, 31 Mart akşamı sandıklar kapandıktan hemen sonra aktarılacaktır. Haberler.com olarak, seçim gününde en doğru ve en hızlı haberi sizlerle paylaşacağız.

Seçim sonuçlarını seçim sayfamızdan takip edebilirsiniz.

SEÇİME KAÇ SİYASİ PARTİ KATILACAK?

Seçimlere 34 siyasi parti katılacak. Partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle:

Ak Parti 1, İYİ Parti 2, Sol Parti 3, Büyük Birlik Partisi 4, Memleket Partisi 5, Anavatan Partisi 6, Demokratik Sol Parti 7, Yeniden Refah Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Partisi 10, Anadolu Birliği Partisi 11, Zafer Partisi 12, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Türkiye Komünist Hareketi 14, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Gelecek Partisi 16, Yeni Türkiye Partisi 17, CHP 18, Emek Partisi 19, HÜDA PAR 20, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Ocak Partisi 22, Adalet Birlik Partisi 23, Demokrat Parti 24, Güç Birliği Partisi 25, Millet Partisi 26, Milli Yol Partisi 27, Adalet Partisi 28, Aydınlık Demokrasi Partisi 29, MHP 30, Türkiye İşçi Partisi 31, Demokrasi ve Atılım Partisi 32, Saadet Partisi 33, Vatan Partisi 34.

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