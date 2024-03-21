GAZİANTEP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Gaziantep Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!
31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlar yaşadıkları illerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. Birçok kişi hangi partilerin aday çıkardığını araştırıyor. Peki, GAZİANTEP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Gaziantep Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!
GAZİANTEP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?
- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GAZİANTEP FATMA ŞAHİN
- İYİ PARTİ GAZİANTEP YAŞAR SAĞLAM
- ANAVATAN PARTİSİ GAZİANTEP ÖNDER BEŞE
- DEMOKRATİK SOL PARTİ GAZİANTEP MEHMET BOZKURT
- YENİDEN REFAH PARTİSİ GAZİANTEP ŞÜKRÜ YILMAZ
- HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ GAZİANTEP SELMAN TUTUMLU
- TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ GAZİANTEP FATMA YÜCETAŞ
- ANADOLU BİRLİĞİ PARTİSİ GAZİANTEP AYFER AKAY
- ZAFER PARTİSİ GAZİANTEP MEHMET PAMUK
- HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ GAZİANTEP DENİZ KORKMAZ
- TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ GAZİANTEP ABDULLAH TUTUŞ
- BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ GAZİANTEP ÖMER FARUK BOZTEPE
- GELECEK PARTİSİ GAZİANTEP HÜSEYİN ÖZCAN
- YENİ TÜRKİYE PARTİSİ GAZİANTEP SALİH SEZGİN
- CUMHURİYET HALK PARTİSİ GAZİANTEP MUZAFFER ERTÜRK
- HÜR DAVA PARTİSİ GAZİANTEP MEHMET NAKŞİ ERAT
- HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ GAZİANTEP AYŞE ÇALIŞKAN
- ADALET BİRLİK PARTİSİ GAZİANTEP HÜSEYİN İNCE
- DEMOKRAT PARTİ GAZİANTEP ABDÜLKADİR ÖZ
- MİLLET PARTİSİ GAZİANTEP ALİ GALİP EMRULLAH
- MİLLİ YOL PARTİSİ GAZİANTEP OSMAN DOST
- ADALET PARTİSİ GAZİANTEP MURAT DENİZ
- TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ GAZİANTEP ÖMER ATALAY
- DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ GAZİANTEP EKREM KURT
- SAADET PARTİSİ GAZİANTEP AHMET CENGİZ
- VATAN PARTİSİ GAZİANTEP MUSTAFA GÖKÇAYIR
- BAĞIMSIZ GAZİANTEP MAHMUT KARALAR
- BAĞIMSIZ GAZİANTEP HASAN ŞAHİN KARACAOĞLU
- BAĞIMSIZ GAZİANTEP RAMAZAN KARABUDAK
2024 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?
2024 yılında gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimleri, yani belediye seçimleri, 31 Mart'ta yapılacak. Seçim süreci ise 1 Ocak 2024 tarihinde başlamış durumda.