31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlar yaşadıkları illerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. Birçok kişi hangi partilerin aday çıkardığını araştırıyor. Peki, GAZİANTEP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Gaziantep Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!

GAZİANTEP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GAZİANTEP FATMA ŞAHİN

İYİ PARTİ GAZİANTEP YAŞAR SAĞLAM

ANAVATAN PARTİSİ GAZİANTEP ÖNDER BEŞE

DEMOKRATİK SOL PARTİ GAZİANTEP MEHMET BOZKURT

YENİDEN REFAH PARTİSİ GAZİANTEP ŞÜKRÜ YILMAZ

HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ GAZİANTEP SELMAN TUTUMLU

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ GAZİANTEP FATMA YÜCETAŞ

ANADOLU BİRLİĞİ PARTİSİ GAZİANTEP AYFER AKAY

ZAFER PARTİSİ GAZİANTEP MEHMET PAMUK

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ GAZİANTEP DENİZ KORKMAZ

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ GAZİANTEP ABDULLAH TUTUŞ

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ GAZİANTEP ÖMER FARUK BOZTEPE

GELECEK PARTİSİ GAZİANTEP HÜSEYİN ÖZCAN

YENİ TÜRKİYE PARTİSİ GAZİANTEP SALİH SEZGİN

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GAZİANTEP MUZAFFER ERTÜRK

HÜR DAVA PARTİSİ GAZİANTEP MEHMET NAKŞİ ERAT

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ GAZİANTEP AYŞE ÇALIŞKAN

ADALET BİRLİK PARTİSİ GAZİANTEP HÜSEYİN İNCE

DEMOKRAT PARTİ GAZİANTEP ABDÜLKADİR ÖZ

MİLLET PARTİSİ GAZİANTEP ALİ GALİP EMRULLAH

MİLLİ YOL PARTİSİ GAZİANTEP OSMAN DOST

ADALET PARTİSİ GAZİANTEP MURAT DENİZ

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ GAZİANTEP ÖMER ATALAY

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ GAZİANTEP EKREM KURT

SAADET PARTİSİ GAZİANTEP AHMET CENGİZ

VATAN PARTİSİ GAZİANTEP MUSTAFA GÖKÇAYIR

BAĞIMSIZ GAZİANTEP MAHMUT KARALAR

BAĞIMSIZ GAZİANTEP HASAN ŞAHİN KARACAOĞLU

BAĞIMSIZ GAZİANTEP RAMAZAN KARABUDAK

2024 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

2024 yılında gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimleri, yani belediye seçimleri, 31 Mart'ta yapılacak. Seçim süreci ise 1 Ocak 2024 tarihinde başlamış durumda.