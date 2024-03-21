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GAZİANTEP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Gaziantep Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!

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31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlar yaşadıkları illerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. Birçok kişi hangi partilerin aday çıkardığını araştırıyor. Peki, GAZİANTEP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Gaziantep Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!

GAZİANTEP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

  • ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GAZİANTEP FATMA ŞAHİN
  • İYİ PARTİ GAZİANTEP YAŞAR SAĞLAM
  • ANAVATAN PARTİSİ GAZİANTEP ÖNDER BEŞE
  • DEMOKRATİK SOL PARTİ GAZİANTEP MEHMET BOZKURT
  • YENİDEN REFAH PARTİSİ GAZİANTEP ŞÜKRÜ YILMAZ
  • HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ GAZİANTEP SELMAN TUTUMLU
  • TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ GAZİANTEP FATMA YÜCETAŞ
  • ANADOLU BİRLİĞİ PARTİSİ GAZİANTEP AYFER AKAY
  • ZAFER PARTİSİ GAZİANTEP MEHMET PAMUK
  • HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ GAZİANTEP DENİZ KORKMAZ
  • TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ GAZİANTEP ABDULLAH TUTUŞ
  • BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ GAZİANTEP ÖMER FARUK BOZTEPE
  • GELECEK PARTİSİ GAZİANTEP HÜSEYİN ÖZCAN
  • YENİ TÜRKİYE PARTİSİ GAZİANTEP SALİH SEZGİN
  • CUMHURİYET HALK PARTİSİ GAZİANTEP MUZAFFER ERTÜRK
  • HÜR DAVA PARTİSİ GAZİANTEP MEHMET NAKŞİ ERAT
  • HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ GAZİANTEP AYŞE ÇALIŞKAN
  • ADALET BİRLİK PARTİSİ GAZİANTEP HÜSEYİN İNCE
  • DEMOKRAT PARTİ GAZİANTEP ABDÜLKADİR ÖZ
  • MİLLET PARTİSİ GAZİANTEP ALİ GALİP EMRULLAH
  • MİLLİ YOL PARTİSİ GAZİANTEP OSMAN DOST
  • ADALET PARTİSİ GAZİANTEP MURAT DENİZ
  • TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ GAZİANTEP ÖMER ATALAY
  • DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ GAZİANTEP EKREM KURT
  • SAADET PARTİSİ GAZİANTEP AHMET CENGİZ
  • VATAN PARTİSİ GAZİANTEP MUSTAFA GÖKÇAYIR
  • BAĞIMSIZ GAZİANTEP MAHMUT KARALAR
  • BAĞIMSIZ GAZİANTEP HASAN ŞAHİN KARACAOĞLU
  • BAĞIMSIZ GAZİANTEP RAMAZAN KARABUDAK

2024 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

2024 yılında gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimleri, yani belediye seçimleri, 31 Mart'ta yapılacak. Seçim süreci ise 1 Ocak 2024 tarihinde başlamış durumda.

GAZİANTEP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Gaziantep Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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