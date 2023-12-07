Gazi Huri kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Gazi Huri kaç yaşında, nereli? Gazi Huri biyografisi!

FOX Çalar Saat programının konuğu Prof. Dr. Gazi Huri oldu. Canlı yayın konuğu Yeniden Antakya Platformu Kurucu Başkanı Gazi Huri kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, FOX Çalar Saat konuğu Gazi Huri kimdir? Gazi Huri kaç yaşında, nereli?

Gazi Huri Fox Tv Çalar Saat programına konuk oldu. Çalar saat konuğu Yeniden Antakya Platformu Kurucu Başkanı Gazi Huri kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. FOX Çalar Saat konuğu Gazi Huri kimdir? Gazi Huri kaç yaşında, nereli? Gazi Huri biyografisi! FOX Çalar Saat konuğu Gazi Huri kimdir? Gazi Huri kaç yaşında, nereli? Gazi Huri biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

GAZİ HURİ KİMDİR?

Prof. Dr. Gazi Huri, Hacettepe Üniversitesi Tip Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Spor Cerrahisi Biriminde öğretim üyesidir. 2019 yılında dünyada ortopediye yön veren cerrahların yer aldığı "Kemik ve Eklem Cerrahları Derneği" (Association of Bone and Joint Surgeons-ABJS) üyeliğine seçildi. Ayrıca Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji Federasyonu Spor ve Omuz Cerrahisi eğitim grubunun yöneticiliğine seçilmiştir. Bunlara ek olarak Dr. Huri, Türk Ortopedi Derneği Eğitim Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi, Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Spor Yaralanmaları ve Diz Cerrahisi Derneği Ankara Şube'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Fox Tv Çalar Saat programına konuk olan Gazi Huri, aynı zamanda Yeniden Antakya Platformu Derneği Kurucu Başkanıdır.