Gazapizm - İzaf sözleri! 'İzaf' şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Gazapizm - İzaf şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İzaf şarkısının söz ve müziği Gazapizm'e aittir. Şarkı sözleri sizlerle...

GAZAPİZM - İZAF ŞARKI SÖZLERİ

İmdat

Bizzat edemedim aklıma izah

Mizah bu dünya

Tümevarım yapamayan insan

Kim var? Kim var?

Göremiyor gözlerim izaf

Nizam ve vicdan

Yine tüme varamıyor insan

***

Yine gülmez etmez bir halin içindeyim

Yine görmem etmem nihai kiminleyim

Bahar gelmiş hepten rehavet içindeyim

Buna yazgı mı derler felaket bizimledir

***

Endişeliyim aklımda kan var

Bir kafesteyim ağzımda salya

Sanki etlerim çürüyor bak hızla

Neden üstümde hala bakışlar

***

Yakarışlar

Sanki duyuyorum gebereni gülmekten

Büyüyorken her gece tümsekler

Düşüyorum yüksek yüksekten

***

İmdat

Bizzat edemedim aklıma izah

Mizah bu dünya

Tümevarım yapamayan insan

Kim var? Kim var?

Göremiyor gözlerim izaf

Nizam ve vicdan

Yine tüme varamıyor insan

***

Bilmem etmem yolum yönüm neresi

Ne yazık boşa gitmiş görülmemiş hevesim

Hepten esiri kaldım bir tükenmez histerinin

Sanki benim değil bu bir hayvanın gözleridir

***

Farz edelim mazeretim!

Aslında güzel bir manzara bu

Ve de sanrı bu duyduğum ortada kahkaha yok

Hadi bütün bu korkunun kuşkunun anlamı yok

Ama her şey gerçek, buz gibi ortada durur!

***

Gelip hüsran deme bana hüsran evimde aş

Islah etmiş ruhumu birileri, birileri arkamdalar

Bak bakalım iyi bak şuraya gülüyorlar durmadan ah

İnan ki bu sahne bir gösteri değil

Yiten tüm düşlere ağıt!

***

İmdat

Bizzat edemedim aklıma izah

Mizah bu dünya

Tümevarım yapamayan insan

Kim var? Kim var?

Göremiyor gözlerim izaf

Nizam ve vicdan

Yine tüme varamıyor insan