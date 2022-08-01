Gazapizm - İzaf sözleri! 'İzaf' şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
Gazapizm'in yeni şarkısı İzaf, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 500 bin izlenmeyi ve 20 bin beğeniyi geçti. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Gazapizm - İzaf şarkı sözleri nelerdir? İzaf sözleri nedir? İşte detaylar...
Gazapizm - İzaf şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İzaf şarkısının söz ve müziği Gazapizm'e aittir. Şarkı sözleri sizlerle...
GAZAPİZM - İZAF ŞARKI SÖZLERİ
İmdat
Bizzat edemedim aklıma izah
Mizah bu dünya
Tümevarım yapamayan insan
Kim var? Kim var?
Göremiyor gözlerim izaf
Nizam ve vicdan
Yine tüme varamıyor insan
***
Yine gülmez etmez bir halin içindeyim
Yine görmem etmem nihai kiminleyim
Bahar gelmiş hepten rehavet içindeyim
Buna yazgı mı derler felaket bizimledir
***
Endişeliyim aklımda kan var
Bir kafesteyim ağzımda salya
Sanki etlerim çürüyor bak hızla
Neden üstümde hala bakışlar
***
Yakarışlar
Sanki duyuyorum gebereni gülmekten
Büyüyorken her gece tümsekler
Düşüyorum yüksek yüksekten
***
İmdat
Bizzat edemedim aklıma izah
Mizah bu dünya
Tümevarım yapamayan insan
Kim var? Kim var?
Göremiyor gözlerim izaf
Nizam ve vicdan
Yine tüme varamıyor insan
***
Bilmem etmem yolum yönüm neresi
Ne yazık boşa gitmiş görülmemiş hevesim
Hepten esiri kaldım bir tükenmez histerinin
Sanki benim değil bu bir hayvanın gözleridir
***
Farz edelim mazeretim!
Aslında güzel bir manzara bu
Ve de sanrı bu duyduğum ortada kahkaha yok
Hadi bütün bu korkunun kuşkunun anlamı yok
Ama her şey gerçek, buz gibi ortada durur!
***
Gelip hüsran deme bana hüsran evimde aş
Islah etmiş ruhumu birileri, birileri arkamdalar
Bak bakalım iyi bak şuraya gülüyorlar durmadan ah
İnan ki bu sahne bir gösteri değil
Yiten tüm düşlere ağıt!
***
İmdat
Bizzat edemedim aklıma izah
Mizah bu dünya
Tümevarım yapamayan insan
Kim var? Kim var?
Göremiyor gözlerim izaf
Nizam ve vicdan
Yine tüme varamıyor insan