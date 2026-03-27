Garanti BBVA “Yatırım Konuşuyoruz” Serisine Yeni Bölümlerle Devam Ediyor

Garanti BBVA’nın yatırım dünyasının herkes tarafından anlaşılır olmasını sağlamak ve finansal geleceğini planlamak isteyenlere bilgilendirici içerikler sunmak için hazırladığı “Yatırım Konuşuyoruz” video serisi yeni içerikleriyle büyümeye devam ediyor. Garanti BBVA YouTube kanalında yayınlanan seri, yatırım konularını sade bir anlatımla ele alarak finansal okuryazarlığın gelişmesine katkı sağlıyor.

Serinin ilk aşamasında yatırımın temel taşlarını ele alan içeriklerin ardından yayınlanan yeni bölümlerde, yatırım dünyasının daha geniş başlıkları gündeme taşınıyor.

Fonlardan Halka Arza Yatırım Dünyasının Temel Konuları Bir Arada

“Yatırım Konuşuyoruz” serisinin yeni bölümlerinde, borsaya yeni adım atanların bile piyasayı kolayca kavrayabileceği içerikler sade bir dille sunuluyor. Al-sat işlemlerinden emir türlerine, vergilendirme ve stopajdan yatırım fonlarına kadar yatırımın temel başlıkları net ve anlaşılır şekilde ele alınıyor. Borsanın işleyişi, halka arzlar ve yurt dışı piyasalarına dair bilgiler ise herkesin takip edebileceği bir çerçevede aktarılıyor.

Böylece seri, yatırım dünyasına yeni adım atanların temel kavramları öğrenmesine, mevcut yatırımcıların ise kararlarını daha bilinçli şekilde değerlendirmesine yardımcı oluyor.

“Finansal Okuryazarlığın Gelişmesine Katkı Sağlamayı Önemsiyoruz”

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik şunları söyledi: “Bugün yatırım dünyasına ilgi duyan kişi sayısının hızla arttığını görüyoruz. Ancak aynı hızda artan bilgi akışı içinde anlaşılır ve güvenilir bilgiye ulaşmak her zaman kolay olmayabiliyor. Yatırım kavramları, terimler ve süreçler pek çok kişi için karmaşık görünebiliyor. Garanti BBVA olarak biz de bu tabloyu bir sorumluluk olarak ele aldık ve herkesin yatırım kararlarını destekleyecek doğru ve anlaşılır bilgiye erişimini kolaylaştırmak amacıyla ‘Yatırım Konuşuyoruz’ serisini hayata geçirdik. Radikal Müşteri Perspektifi yaklaşımımız doğrultusunda müşterilerimizi gerçekten dinleyerek ihtiyaçlarını anlamaya ve onlara güvenilir çözümler sunmaya odaklanıyoruz. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz ‘Yatırım Konuşuyoruz’ serisiyle herkesin yatırım kararlarını bilgiye dayalı şekilde ve riskleri doğru okuyarak değerlendirebilmesine destek olmayı amaçlıyoruz. Yatırım dünyasının temel kavramlarını sade ve anlaşılır bir dille ele alan içeriklerle finansal okuryazarlığın gelişmesine katkı sağlamayı ve müşterilerimizin kendi finansal geleceklerini planlarken daha bilinçli adımlar atmalarına destek olmayı hedefliyoruz.”

Yatırım Dünyasının Kavramları “Haftanın Terimi” Videolarında

Ana videolara ek olarak, yatırım dünyasında sık kullanılan kavramları kısa ve anlaşılır şekilde açıklayan “Haftanın Terimi” videoları ile kamera arkası içerikler de serinin parçası olmaya devam ediyor. Bu yapı sayesinde seri, farklı bilgi seviyelerindeki izleyicilerin yatırım dünyasını kendi hızlarında keşfetmelerine imkân tanıyor.

Serinin Yeni Bölümlerinin Başlıkları

Borsaya Giriş: Al-Sat Nasıl Yapılır? Emirler Ne İşe Yarar?

Vergileri Tanıyalım: Yatırımlarda Ne Kadar Stopaj Öderim?

Yatırım Fonu Nedir? Türleri Nelerdir? Risk ve Getiri Dengesi

Borsanın Yapısı: Pazarlar ve İşlem Saatleri

Halka Arz Rehberi: Şirketler Neden Halka Arz Olur?

Yurt Dışından Hisse Almak: Nasdaq, S&P500 ve ETF’ler

Fon Dünyasını Yakından Tanıyoruz: Yatırım Fonları Rehberi

Kim Bu Nitelikli Yatırımcı? Kimler Bu Statüye Girebilir?