Galeriden aldığı lüks araçla çevirmeye girdi, hayatının şokunu yaşadı
Giresun'un Bulancak ilçesinde galeriden noter satışıyla satın aldığı ve yaklaşık bir yıldır sorunsuz kullandığı lüks cipine, gümrük tarafından çıkarılan yakalama kararı nedeniyle el konulan iş insanı şaşkınlık yaşadı. Daha önce 19 kez satışı yapıldığı öğrenilen araç, polis kontrolünde yediemin otoparkına çekildi.
- Giresun'un Bulancak ilçesinde yaşayan iş insanı Dursun Karahasan, bir oto galeriden noter aracılığıyla 2010 model lüks bir cip satın aldı.
- Polis kontrolünde aracın gümrük tarafından arandığı için yakalama kararı olduğu belirtilerek araç çekiciyle otoparka götürüldü.
- Aracın Karahasan'dan önce 19 kez el değiştirdiği ve noter, ekspertiz kontrollerinde hiçbir sorun çıkmadığı öğrenildi.
Giresun'un Bulancak ilçesinde yaşayan iş insanı Dursun Karahasan, yaklaşık bir yıl önce bir oto galeriden noter aracılığıyla 2010 model lüks marka bir cip satın aldı.
ÇEVİRMEYE GİRİNCE HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI
Noter işlemleri ve ekspertiz kontrollerinin ardından aracı teslim alan Karahasan, bir yıldır muayenesini yaptırıp vergisini ödeyerek aracını kullandığını belirtti. Ancak Karahasan, önceki akşam polis kontrolüne takıldığını ifade ederek "Hiçbir gerekçe söylenmeden araç hakkında yakalama kararı olduğu belirtilip çekiciyle otoparka götürüldü. Sonrasında yaptığımız araştırmada aracın gümrük tarafından arandığını öğrendik" dedi.
"19 KEZ SATILMIŞ ARAÇTA SORUN NASIL ÇIKMAZ?"
Aracın kendisinden önce 19 kez el değiştirdiğini öğrendiğini dile getiren Karahasan, "Bu aracı galeriden noter satışıyla aldım. Noterde, ekspertizde ve yaptığımız araştırmalarda hiçbir sorun çıkmadı. 2010 model ve 19 kez satılmış bir araçta bugüne kadar neden bir sorun görünmedi? Devletin noterine güvenip aldım. Galeriden noter aracılığıyla araç satın aldıysam benim suçum ne? Gümrükten hangi gerekçeyle yakalama çıkarıldığına dair de bilgi alamıyoruz" diye konuştu.