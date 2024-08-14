Şampiyonlar yolundan kura çekimine dahil olan Galatasaray, İsviçre temsilcisi Young Boys ile eşleşmişti. Galatasaray ile Young Boys arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off turu maçlarının yayıncısı belli oldu. Futbol severler, Galatasaray- Young Boys maçının ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Galatasaray- Young Boys maçı hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray- Young Boys maçı şifresiz mi?

GALATASARAY- YOUNG BOYS MAÇI NE ZAMAN?

Uefa Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak Galatasaray, ilk maçına 20-21 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmasına 27-28 Ağustos'ta çıkacak.

MAÇLAR TRT 1'DE

Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys ile eşleşen Galatasaray'ın iç ve dış saha maçları TRT1 ve Tabii üzerinden yayınlanacak.