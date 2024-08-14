Galatasaray- Young Boys maçı hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray- Young Boys maçı şifresiz mi?
Galatasaray ve Young Boys arasında oynanacak olan futbol maçının yayınlanacağı kanal ve maçın şifresiz olup olmadığı merak konusu olmaya devam ediyor. Elemelere katılan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlayabilmek için İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray taraftarları, maçın hangi kanalda ve şifresiz olup olmayacağını araştırıyor.
Şampiyonlar yolundan kura çekimine dahil olan Galatasaray, İsviçre temsilcisi Young Boys ile eşleşmişti. Galatasaray ile Young Boys arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off turu maçlarının yayıncısı belli oldu. Futbol severler, Galatasaray- Young Boys maçının ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Galatasaray- Young Boys maçı hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray- Young Boys maçı şifresiz mi?
GALATASARAY- YOUNG BOYS MAÇI NE ZAMAN?
Uefa Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak Galatasaray, ilk maçına 20-21 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmasına 27-28 Ağustos'ta çıkacak.
MAÇLAR TRT 1'DE
Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys ile eşleşen Galatasaray'ın iç ve dış saha maçları TRT1 ve Tabii üzerinden yayınlanacak.
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