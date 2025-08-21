Galatasaray-Kayserispor maçı ne zaman? Galatasaray-Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 3. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir karşılaşma bekliyor. Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak. Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılı ekip, zorlu Kayseri deplasmanından üç puanla dönmeyi hedefliyor. Öte yandan ev sahibi Kayserispor ise güçlü rakibi karşısında sürpriz yapmanın peşinde. Karşılaşmanın tarihi, saati ve hangi kanalda yayınlanacağı futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor.

KAYSERİSPOR – GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2025-2026 Süper Lig sezonu fikstürüne göre, Galatasaray ile Kayserispor arasındaki mücadele 24 Ağustos 2025 Pazar günü oynanacak. Ligin üçüncü haftasında gerçekleşecek bu önemli karşılaşma, her iki takım açısından da büyük önem taşıyor. Şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan Galatasaray, deplasmandan üç puanla dönmek isterken; Kayserispor ise güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar alarak çıkış arayacak. Mücadelenin saati ve yayın bilgileri ise futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

KAYSERİSPOR – GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Kayserispor – Galatasaray karşılaşması, 24 Ağustos 2025 Pazar akşamı saat 21.30'da başlayacak. Süper Lig'in üçüncü haftasında oynanacak bu zorlu mücadele, hem zirve mücadelesi veren Galatasaray hem de sahasında sürpriz peşinde koşan Kayserispor için kritik öneme sahip. Taraftarlar, özellikle sezonun bu erken döneminde takımlarının performansını yakından gözlemlemek istiyor. Karşılaşmanın başlama saati olan 21.30, ekran başındaki milyonlarca futbolsever tarafından not edilip geri sayım başlatılmış durumda.

KAYSERİSPOR – GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Lig 3. hafta mücadelesi, futbol tutkunlarının yakından takip edeceği karşılaşmalar arasında yer alıyor. 24 Ağustos 2025 Pazar günü saat 21.30'da başlayacak olan bu önemli mücadele, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı tribünden izleyemeyecek olan taraftarlar, ekran başında takımlarını desteklemek için yerlerini alacak. beIN Sports'un HD yayın kalitesi ve zengin yorumcu kadrosu eşliğinde yayınlanacak olan maç, hem teknik analizleri hem de sahadaki mücadele gücüyle dikkat çekecek.