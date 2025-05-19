Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarından kareler!

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarından kareler!
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Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarından kareler, futbolseverlerin sosyal medya ve haber platformlarında en çok araştırdığı içerikler arasında yer alıyor. 2024-2025 Trendyol Süper Lig sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, 25. lig zaferini büyük bir coşkuyla kutladı. RAMS Park'tan İstanbul sokaklarına taşan kutlamalar, görsel şölen havasında geçti.

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarından kareler, binlerce taraftarın sarı-kırmızı renklerle süslediği tribünleri, üstü açık otobüsle yapılan şehir turunu ve geceye damga vuran lazer gösterilerini gözler önüne seriyor. Taraftarlar ve kulüp yönetimi, bu büyük başarının coşkusunu birlikte yaşadı. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarından kareler ve detaylar haberimizde…

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUK KUTMALARINDAN KARELER

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarından kareler!

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarından kareler!

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarından kareler!

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarından kareler!

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