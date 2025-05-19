Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarından kareler, binlerce taraftarın sarı-kırmızı renklerle süslediği tribünleri, üstü açık otobüsle yapılan şehir turunu ve geceye damga vuran lazer gösterilerini gözler önüne seriyor. Taraftarlar ve kulüp yönetimi, bu büyük başarının coşkusunu birlikte yaşadı. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarından kareler ve detaylar haberimizde…

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUK KUTMALARINDAN KARELER