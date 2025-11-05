Galatasaray'ın Ajax karşısındaki ilk 11'i! Galatasaray Ajax maç kadrosu ilk 11'ler açıklandı mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde nefesler tutuldu! Galatasaray, grubun 4. haftasında Hollanda devi Ajax ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılılar açısından bu mücadele, hem gruptaki kaderi hem de Avrupa'daki iddiası açısından büyük önem taşıyor. Peki, Galatasaray Ajax maç kadrosu ilk 11'ler açıklandı mı? Maç öncesi Galatasaray Ajax ilk 11'ler açıklanıyor. Galatasaray Ajax muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

GALATASARAY AJAX MAÇ KADROSU İLK 11'LER AÇIKLANDI MI?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, yarın Hollanda temsilcisi Ajax ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri ise "Galatasaray Ajax maç kadrosu açıklandı mı, ilk 11'ler belli oldu mu?" sorusu oldu.

Şu ana kadar resmî ilk 11 açıklaması yapılmadı, ancak Galatasaray kafilesi Amsterdam'a hareket etmeden önce maç kamp kadrosunu duyurdu. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen son antrenmanın ardından, kadroya alınan isimler ve eksikler netleşti.

Sarı-kırmızılı ekip, TSİ 23.00'te Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da oynanacak mücadele öncesinde hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde tamamladı. Ardından özel uçakla Hollanda'ya giden Galatasaray'da, kadroda dikkat çeken iki önemli eksik bulunuyor: İlkay Gündoğan ve Yunus Akgün.

GENEL GALATASARAY AJAX MAÇ KADROSU İLK 11'LER

Galatasaray'ın Ajax maçı için açıkladığı kamp kadrosu şu şekilde:

Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo, Arda Ünyay ve Mario Lemina.

Tedavileri süren İlkay Gündoğan ve Yunus Akgün ise kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Henüz ilk 11'ler resmî olarak açıklanmadı ancak teknik direktör Okan Buruk'un sahaya güçlü bir kadro süreceği tahmin ediliyor. Mevcut form grafiği, taktik tercihleri ve rakip analizleri göz önüne alındığında, Galatasaray'ın Ajax deplasmanında hem savunma güvenliğine hem de hızlı hücum organizasyonlarına odaklanması bekleniyor.

GALATASARAY AJAX MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Galatasaray'da Ajax maçı öncesi iki önemli isim kadroda yer almadı.

İlkay Gündoğan, arka adalesindeki sakatlık nedeniyle Hollanda kafilesine dahil edilmedi. Tecrübeli orta saha oyuncusunun tedavisine İstanbul'da devam ediliyor.

Yunus Akgün ise yaşadığı kasık problemi nedeniyle kadroda bulunmuyor. Oyuncunun durumu birkaç gün içinde yeniden değerlendirilecek.

Ayrıca Wilfried Singo'nun hafif sakatlığı sebebiyle durumu maç saati netleşecek.

Bu eksikler, Galatasaray'ın orta saha rotasyonunu doğrudan etkilerken, Okan Buruk'un bu bölgede alternatif oyuncularla denge kurması bekleniyor.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ

Okan Buruk'un Ajax karşısında sahaya sürebileceği muhtemel ilk 11 şu şekilde öngörülüyor:

Diziliş: 4-3-3

Kaleci: Uğurcan Çakır

Savunma: Wilfried Singo (veya Roland Sallai), Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs

Orta saha: Lucas Torreira, Mario Lemina, Gabriel Sara

Hücum: Leroy Sane, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz

Bu kadro yapısı, Galatasaray'ın deplasmanda kontrollü bir oyunla rakibini hataya zorlamayı ve hızlı hücumlarla etkili olmayı hedeflediğini gösteriyor. Okan Buruk'un Torreira–Lemina ikilisiyle orta sahada direnç kurması, kanatlarda ise Sané ve Barış Alper'in hızıyla Ajax savunmasını zorlaması bekleniyor.