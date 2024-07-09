Galatasaray hazırlık maçı için Avusturya'da! Galatasaray'dan ilk görüntüler

Galatasaray, hazırlık kampı için Avusturya'ya gitti. Galatasaray Futbol Takımı, ilk etap yurt dışı kamp çalışmaları için Avusturya'ya gitti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden Linz kentine hareket etti. Galatasaraylı oyuncu Michy Batshuayi, kafilede yer aldı.

GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI İÇİN AVUSTURYA'DA

Galatasaray Futbol Takımı, ilk etap yurt dışı kamp çalışmaları için Avusturya'ya gitti.