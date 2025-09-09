Haberler

Galatasaray Frankfurt maçı ne zaman? Osimhen Frankfurt maçında oynayacak mı?
2025/26 sezonuna iddialı bir başlangıç yapan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki ilk sınavını Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt karşısında verecek. Peki, Galatasaray Frankfurt maçı ne zaman? Osimhen Frankfurt maçında oynayacak mı?

2025/26 sezonuna iddialı bir başlangıç yapan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki ilk sınavını Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt karşısında verecek. Sarı-kırmızılı taraftarlar kadar Avrupa'daki futbol kamuoyunun da heyecanla beklediği bu karşılaşma, sadece üç puan için değil, prestij ve grup liderliği yolunda da büyük önem taşıyor. Ancak Osimhen hakkında çıkan sakatlık haberlerinden sonra, Galatasaray taraftarları maçın kadrosunu merak ediyor. Peki, Galatasaray Frankfurt maçı ne zaman? Osimhen Frankfurt maçında oynayacak mı? İşte detaylar...

GALATASARAY FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki heyecan dolu serüveni, ilk haftada Almanya deplasmanında Eintracht Frankfurt ile başlamaya hazırlanıyor. Maç, 18 Eylül 2025 Perşembe günü, yerel saatle saat 22:00'da Frankfurt Arena'da oynanacak. Bu bilgi UEFA fikstürlerine ve haber kaynaklarına dayanmaktadır.

OSİMHEN FRANKFURT MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen'in form durumu ve maç planlamasındaki rolü, taraftarlar için merak konusu. 31 Temmuz 2025'te Galatasaray ile 4 yıllık resmi sözleşmeye imza attığı ve transfer ücretinin 75 milyon € net olduğu doğrulandı. Sezon başından bu yana kritik katkılar yapan Osimhen, performansıyla da dikkat çekiyor. Henüz resmi bir sakatlık ya da maçta oynamayacağına dair bir açıklama yapılmadığından, Frankfurt karşılaşmasında sahada olması bekleniyor.

OSİMHEN FRANKFURT MAÇINDA OLACAK MI?

Resmi bilgi olmamakla birlikte, sakatlığı veya cezalı durumda olmaması nedeniyle bu maçta sahada olması bekleniyor. Galatasaray kadrosundaki form ve istikrarı göz önüne alınarak, teknik ekip muhtemelen onu ilk 11'de sahaya sürecektir.

