Haberler

Galatasaray Ajax maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Galatasaray Ajax maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ajax ve Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi sahnesinde karşı karşıya geliyor. Futbolseverler ise bu dev mücadelenin ne zaman başlayacağını, hangi kanalda yayınlanacağını ve maçın şifresiz olarak izlenip izlenemeyeceğini araştırıyor. Galatasaray Ajax maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta! Ajax ile Galatasaray'ın karşılaşacağı bu önemli maç öncesinde taraftarlar, yayın saati, kanal bilgisi ve şifresiz yayın seçenekleri hakkında detayları merak ediyor. Peki, Galatasaray Ajax maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

AJAX - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Uefa Şampiyonlar Ligi heyecanında Ajax ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Futbol tutkunları, bu dev karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilecek. Mücadele, şifresiz olarak yayınlanacak olmasıyla da büyük ilgi görüyor.

Galatasaray Ajax maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

TRT 1 CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşmayı TRT 1 üzerinden izlemek isteyenler için platform bilgileri şu şekilde:

• Digiturk: 23. kanal

• D-Smart: 26. kanal

• Kablo TV: 22. kanal

• Tivibu: 22. kanal

• Turkcell TV+: 21. kanal

• Fil Box: 20. kanal

• Vodafone TV: 21. kanal

TRT 1 ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Galatasaray Ajax maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

AJAX - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Dev Şampiyonlar Ligi karşılaşması 5 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Taraftarlar, bu tarihi günde nefes kesen bir mücadeleye tanıklık edecek.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Ajax ile Galatasaray arasındaki zorlu karşılaşma, saat 23.00'te başlayacak.

Galatasaray Ajax maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Ajax ile Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grubundaki bu önemli mücadeleyi Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da oynayacak. Avrupa futbolunun en etkileyici statlarından biri olan bu arenada, büyük bir heyecan futbolseverleri bekliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memura şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor, hemşire ve polisin yeni maaşı

Şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor ve polisin yeni maaşı
Emniyet müdürü affetmedi! Ekip otosuna alında ceza kestirdi

Emniyet müdürü affetmedi! Ekip otosuna anında ceza kestirdi
40 kişinin ölümünden sorumlu tutulan firari sanık: İngiltere'de yerleşik düzenim var, Türkiye'ye gelemem

40 kişinin ölümüyle suçlanan sanık: Düzenim var, Türkiye'ye gelemem
Victor Osimhen'den bomba açıklamalar: İlk kez Galatasaray'da gördüm

Osimhen'den bomba açıklama: İlk kez Galatasaray'da gördüm
Memura şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor, hemşire ve polisin yeni maaşı

Şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor ve polisin yeni maaşı
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! 4.9'luk bir deprem daha

Şehir beşik gibi! Korkutan deprem çok sayıda ili salladı
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Okan Buruk'un kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu

Kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu
100 yıl içinde kaybolacak şehirler! Türkiye'de iki il risk altında

100 yıl içinde kaybolacak şehirler! Türkiye'de iki il risk altında
Sudan'ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim

"2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim"
Ademola Lookman'ın Galatasaray'dan istediği maaş belli oldu

Galatasaraylıları heyecana sokan gelişme
Bu ikili bambaşka! Arda Güler'den Kylian Mbappe'ye 6 asist

Bu ikili bambaşka seviyeye çıktı
Kafede sipariş yüzünden tartıştığı eski iş arkadaşını sustalıyla öldürdü

Daha 19 yaşında! Kafede sustalıyla cinayet işledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.