Uefa Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta! Ajax ile Galatasaray'ın karşılaşacağı bu önemli maç öncesinde taraftarlar, yayın saati, kanal bilgisi ve şifresiz yayın seçenekleri hakkında detayları merak ediyor. Peki, Galatasaray Ajax maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

AJAX - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Uefa Şampiyonlar Ligi heyecanında Ajax ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Futbol tutkunları, bu dev karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilecek. Mücadele, şifresiz olarak yayınlanacak olmasıyla da büyük ilgi görüyor.

TRT 1 CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşmayı TRT 1 üzerinden izlemek isteyenler için platform bilgileri şu şekilde:

• Digiturk: 23. kanal

• D-Smart: 26. kanal

• Kablo TV: 22. kanal

• Tivibu: 22. kanal

• Turkcell TV+: 21. kanal

• Fil Box: 20. kanal

• Vodafone TV: 21. kanal

TRT 1 ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz olarak izlenebilmektedir.

AJAX - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Dev Şampiyonlar Ligi karşılaşması 5 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Taraftarlar, bu tarihi günde nefes kesen bir mücadeleye tanıklık edecek.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Ajax ile Galatasaray arasındaki zorlu karşılaşma, saat 23.00'te başlayacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Ajax ile Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grubundaki bu önemli mücadeleyi Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da oynayacak. Avrupa futbolunun en etkileyici statlarından biri olan bu arenada, büyük bir heyecan futbolseverleri bekliyor.