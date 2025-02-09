Galatasaray Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Galatasaray Adana Demirspor maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Galatasaray Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Galatasaray Adana Demirspor Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Galatasaray Adana Demirspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Galatasaray Adana Demirspor maçını hangi kanal veriyor? İşte Galatasaray Adana Demirspor maçı yayın bilgisi haberimizde!

GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Adana Demirspor maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray Adana Demirspor maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Galatasaray Adana Demirspor maçını şifresiz izleyebilecekler.

GALATASARAY ADANA DEMİRSPORMAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Adana Demirspor maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

GALATASARAY ADANA DEMİRSPORİLK 11 BELLİ OLDU MU?

Galatasaray 11'i:



Adana Demirspor11'i:



GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ve Adana Demirspor, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.