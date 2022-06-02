Galata'da kendini yakan adam, neden yaktı? Galata Kulesi önünde kendini yakan adam neden kendini yaktı, neden öldü? - Haberler

Galata kulesinde kendini yakan adam öldü mü merak konusu oldu. Galata Kulesi Meydanı Büyük Hendek Caddesi üzerinde önceki gün saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda, eline plastik bir orak alan 28 yaşındaki Abdullah Cihat Turan Pekpak, kıyafetine önce tiner döktü ardından da kendini ateşe vermişti. Peki, Galata'da kendini yakan adam, neden yaktı? Galata Kulesi önünde kendini yakan adam neden kendini yaktı, neden öldü? Kendini yakan adam öldü mü? İşte detaylar...

GALATA'DA KENDİNİ YAKAN ADAM ÖLDÜ MÜ, NEDEN KENDİNİ YAKTI?

Olayla ilgili hastanede tedavi devam eden gencin sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Hastaneye kaldırıldığında gencin vücudunda 2. ve 3. dereceden yaktıkları olduğu ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenilmişti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, gencin cebinde Konya'dan geliş otobüs bileti olduğunu tespit etmişti. Ayrıca gencin yanan poşetindeki tableti de polis tarafından muhafaza altına alınmıştı. Gencin psikolojik sorunları olduğu ve olaydan önce ailesini arayarak "kendini yakacağım" dediği öğrenildi. Polis olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.

ESNAF SÖNDÜRDÜ

Bir anda yanmaya başlayan genç adeta alev topuna dönmüştü. Görenleri şoke olduğu olayda yanan gence çevredeki esnaf yangın söndürme tüpüyle müdahale etmişti.

OLAY ANBEAN KAYDEDİLDİ

Görenlerin şoke olduğu olayda yanan gence çevredeki esnaf yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Müdahalenin ardından ağır yaralı genç yere yığıldı. Dehşet anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

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