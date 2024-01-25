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Gaddar hangi gün, hangi kanalda yayınlanıyor? Gaddar dizisi nerede yayınlanıyor?

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Çağatay Ulusoy'un başrol olduğu Gaddar dizisinden merakla beklenen ilk fragman yayınlandı. Dizi, herhangi bir değişiklik olmazsa yeni yılın ilk cuma akşamı yayınlanacak. Peki, Gaddar hangi gün, hangi kanalda yayınlanıyor? Gaddar dizisi nerede yayınlanıyor?

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak'ın yer aldığı Erdal Özyağcılar, Laçin Ceylan, Hakan Salınmış, Müge Bayramoğlu, Deniz Özerman, Neslihan Yeldan, Fatih Berk Şahin, Musab Ekici ve Uğur Yıldıran'ın yer aldığı Gaddar dizisinden ilk fragman geldi. Peki, Gaddar hangi gün, hangi kanalda yayınlanıyor? Gaddar dizisi nerede yayınlanıyor? İşte detaylar…

GADDAR HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, tanıtımı büyük bir ilgi gören Gaddar dizisi, bir değişiklik yapılmadığı takdirde yılın ilk cuma akşamı FOX TV'de izleyiciyle buluşacak. Henüz resmi bir başlangıç tarihi belli olmazken, ilk fragman FOX TV sosyal medya kanallarında paylaşıldı. Gaddar dizisi 19 Ocak Cuma ve her cuma saat 20.00'de Now TV'de yayınlanmaktadır. Buna göre Gaddar dizisi Now TV üzerinden canlı olarak izlenebilmektedir.

FOX TV'NİN ADI NEDEN NOW TV OLDU?

Disney grubun FOX'u satın alırken isim hakkını belli bir süre almasından dolayı kanal, isim değişikliğine gitti. Sürenin sonunda dünyanın birçok yerinde izlenen kanalın adı değişti. Gelişmeyi duyuran RTÜK üyesi İlhan Taşçı, X hesabından yaptığı paylaşımda "FOX TV logo değişikliğine gitti artık Now TV oldu. RTÜK değişiklik istemini yerinde bularak onayladı" ifadelerini kullandı.

GADDAR KONUSU NE?

Çağatay Ulusoy'u uzun bir aradan sonra televizyon ekranlarına döndüren ve geçtiğimiz haftalarda ilk tanıtımıyla büyük beğeni toplayan Gaddar dizisi, Dağhan'ın bir anda tepetaklak olan hayatının içinde gaddara dönüşüm hikayesini konu alıyor.

Emir Ceran
Emir Ceran
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