FOX Çalar Saat programının konuğu Yüksek Mimar Yoshinori Moriwaki oldu. Canlı yayına bağlanan Yoshinori Moriwaki kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, FOX Çalar Saat konuğu Yoshinori Moriwaki kimdir? Yoshinori Moriwaki kaç yaşında, nereli?

Yüksek Mimar Yoshinori Moriwaki Fox Tv Çalar Saat programına konuk oldu. Canlı yayına bağlanan Yoshinori Moriwaki kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. FOX Çalar Saat konuğu Yoshinori Moriwaki kimdir? Yüksek Mimar Yoshinori Moriwaki kaç yaşında, nereli? Yoshinori Moriwaki biyografisi! FOX Çalar Saat konuğu Yoshinori Moriwaki kimdir? Yoshinori Moriwaki kaç yaşında, nereli? Yoshinori Moriwaki biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

YOSHİNORİ MORİWAKİ KİMDİR?

Japonya'dan 1990 yılında sadece bir ay kalmak üzere Türkiye'ye gelen Deprem Uzmanı ve Yüksek Mimar Yoshinori Moriwaki, uzun yıllardır İstanbul'da yaşıyor. Japonya'nın enuzun asma köprüsü AKASHI inşasını yapan Hazama Ando Corporation şirketinin İstanbul Şubesi Genel Müdürü ve Japonya Yurtdışı İnşaat Şirketleri Derneği Türkiye Şubesi Genel Sekreteridir. Japonya'da deprem bölgesi olan SENDAI'da 13 yıl görev yapmıştır. 25 yıldır Türkiye'de yaşıyor. Marmaray ve İzmit Körfezi Geçiş Köprüsü'nde denetim görevlerini yerine getiren isim birçok bilindik firma ile de çalışmıştır. Birçok eğitim semineri veren Türk- Japon kişidir.