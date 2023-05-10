FOX Çalar Saat programının konuğu Uğur Poyraz oldu. Canlı yayına katılan Uğur Poyraz kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, FOX Çalar Saat konuğu Uğur Poyraz kimdir? Uğur Poyraz kaç yaşında, nereli? İşte İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz biyografisi!

Türk avukat ve siyasetçi olan Uğur Poyraz, Fox Tv Çalar Saat programına konuk oldu. Canlı yayına katılan Uğur Poyraz kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. FOX Çalar Saat konuğu Uğur Poyraz kimdir? Uğur Poyraz kaç yaşında, nereli? Uğur Poyraz biyografisi! FOX Çalar Saat konuğu Uğur Poyraz kimdir? Uğur Poyraz kaç yaşında, nereli? İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

UĞUR POYRAZ KİMDİR?

Uğur Poyraz (d. 4 Ekim 1977, Emirdağ, Afyonkarahisar, Türkiye) Türk avukat ve siyasetçi, sanayici ve iş insanı. Uğur Poyraz, 4 Ekim 1977 tarihinde Emirdağ'da doğdu. Annesi Ayper Özbay, babası Şeyhmus Poyraz'dır.

Poyraz, ilk, orta ve lise eğitimini Ankara Yükseliş Koleji'nde tamamladı. 2000 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Kamu Hukuku Anabilim dalında Anayasa Hukuku alanında yaptığı yüksek lisansını, "Çıkar Amaçlı Suç Örgütlerinin Uyum Yasaları Çerçevesinde Anayasal Değerlendirilmesi" başlıklı teziyle 2005 yılında tamamladı.

Anayasa Hukuku dışında sınıraşan suçlar ve örgütlü suçlar konularında da uzman olan Poyraz; 21 yıldır hukuk firmasında avukatlık yapıyor. Eş zamanlı olarak İYİ Parti Genel Sekreteri görevini sürdürmektedir.

Medyada İyi Parti'nin öncü görünür sözcülerindendir.

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