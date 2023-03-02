2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası, 23 yarışla 1950'den bu yana düzenlenen organizasyon başlıyor. Hız tutkunlarının vazgeçilmez sportif karşılaşmalardan olan Formula 1 yarışları hakkında araştırmalar yarışlara kısa bir süre kala hız kazandı. Peki, Formula 1 ne zaman başlayacak? Formula 1 son yarış ne zaman yapılacak? Formula 1 yarışları hangi kanaldan yayınlanacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Formula 1'de 2023 sezonu heyecanı için geri sayım başladı. Hız tutkunlarının vazgeçilmez sporlarından biri olan Formula 1 yarışları hakkında araştırmalar yarışlara kısa bir süre kala hızlandı. Vatandaşlar yarış detaylarını merak ediyor. Peki, Formula 1 ne zaman başlayacak? Formula 1 son yarış ne zaman yapılacak? Formula 1 yarışları hangi kanaldan yayınlanacak? Formula 1 araçları ne kadar hızlı? Formula 1 araçları ne kadar? Detaylar haberimizde...

FURMULA 1 NE ZAMAN BAŞLIYOR

Yılın İlk Formula 1 yarışı , 3 Mart'ta Bahreyn GP ile başlayacak. 3-4 Mart'ta antrenman seansları gerçekleşecek. Asıl yarış ise 5 Mart 2023'te saat 18:00'de yapılacak.

FORMULA 1'İN SON YARIŞI NE ZAMAN YAPILACAK?

Formula 1'de 2023 sezonu tarihin en uzun takvimine sahip. 5 Mart'ta Bahreyn GP ile başlayacak sezonda 30 Temmuz'daki Belçika GP'si ile yaz arasına girilecek. 27 Ağustos'ta F1 araçları Hollanda GP'si ile tekrar gaza basacak ve 23 yarışlık sezon 26 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilecek Abu Dhabi GP'si ile sona erecek.

FORMULA 1 YARIŞLARI HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

Formula 1 yarışları S Sport kanalından naklen yayınlanacak.

FORMULA 1 ARABASI NE KADAR?

Diğer spor dalları ile kıyaslanamayacak kadar fazla Formula 1 maliyeti. Bir aracın motorunun ortalama maliyeti 14 milyon euro. yaklaşık 800-850 beygir güç üreten motorların 3000 cc'den büyük olması da kurallar gereği yasak. Bir Formula 1 aracı ise yaklaşık 15 milyon Euro'ya mal oluyor.

FORMULA 1 ARAÇLARI NE KADAR HIZLI?

Pilotlar, yerden sadece birkaç santimetre yukarıda, karbon fiberden yapılmış garip bir "küvette" yarı yatar pozisyonda, bu araçları 300 km/saatten daha fazla bir hızla kullanırlar. 0'dan 160 km/sa hıza, yaklaşık 3,5 saniyede çıkabilen bu araçlar, 100 km/sa hızdan 200 km/sa hıza ise daha kısa sürede çıkabilir.