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Fikret Çayır kimdir? Memleket Partisi Mersin Mut Belediye Başkan Adayı Fikret Çayır kaç yaşında, nereli?

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Memleket Partisi Mersin Mut Belediye Başkan Adayı Fikret Çayır kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Fikret Çayır kimdir? Memleket Partisi Mersin Mut Belediye Başkan Adayı Fikret Çayır kaç yaşında, nereli?

Fikret Çayır kimdir? Memleket Partisi Mersin Mut Belediye Başkan Adayı Fikret Çayır kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Mersin Mut Belediye Başkan Adayı Fikret Çayır kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Fikret Çayır kimdir? Memleket Partisi Mersin Mut Belediye Başkan Adayı Fikret Çayır nereli? Detaylar haberimizdedir…

FİKRET ÇAYIR KİMDİR?

Fikret Çayır, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Memleket Partisi Mersin Mut Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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