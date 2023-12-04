Trendyol Süper Lig maçı maçında Fenerbahçe-Sivasspor maçında karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe-Sivasspor hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta olduğu merak edilirken bu akşam büyük mücadelede Fenerbahçe-Sivasspor maçı şifresiz mi ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor hangi kanalda, şifresiz mi?

Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor hangi kanalda, şifresiz mi?

Fenerbahçe- Sivasspor maçı ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Spor tutkunlarının merakla beklediği Fenerbahçe- Sivasspor maçı şifresiz mi ve Fenerbahçe- Sivasspor maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Büyük karşılaşma bugün gerçekleşiyor. Fenerbahçe- Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe- Sivasspor hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

04-12-2023 FENERBAHÇE VS SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe ile Sivasspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

FENERBAHÇE-SİVASSPOR MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

FENERBAHÇE-SİVASSPOR MAÇI BEIN SPORTS TOD TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

FENERBAHÇE-SİVASSPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Fenerbahçe-Sivasspor Maçı, 04 Aralık Pazartesi günü oynanacak.

FENERBAHÇE-SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Sivasspor Maçı, saat 20:00 başlayacak.

FENERBAHÇE-SİVASSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ve Sivasspor, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.