Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Sivasspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Peki, Fenerbahçe Sivasspor maçı 11'leri belli oldu mu, açıklandı mı, kadroda kimler var? İşte, Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe Sivasspor maçı 11'leri belli oldu mu, açıklandı mı, kadroda kimler var? Fenerbahçe'nin 11'i!

Fenerbahçe Sivasspor maçı 11'leri! Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Sivasspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Peki, Fenerbahçe Sivasspor maçı 11'leri belli oldu mu, açıklandı mı, kadroda kimler var? İşte, Fenerbahçe'nin 11'i haberimizde!

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, evinde Sivasspor'u konuk edecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Fenerbahçe XI: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymansk, Tadic, Dzeko.

Sivasspor XI : Ali Şaşal, Alaaddin, Camara, Caner, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Emrah, Saiz, N'Jie, Rey Manaj.

FENERBAHÇE'NİN DURUMU



Ligde son maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1'le geçen sarı-lacivertliler, EMS Yapı Sivasspor'u da mağlup ederek yoluna kayıpsız ilerlemeyi hedefliyor.

KANARYA HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Haftaya 34 puan ve averajla lider olarak giren İsmail Kartal'ın öğrencileri, şampiyonluk yolundaki en önemli rakipleri Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmak istemiyor.