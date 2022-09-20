Fenerbahçe Rennes maçı ne zaman? Fenerbahçe Rennes maçı saat kaçta? Fenerbahçe Rennes maçı bileti devri nasıl yapılır?

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FENERBAHÇE RENNES MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Rennes arasında ÜLKER Şükrü Saraçoğlu stadyumunda oynanacak mücadele 27 Ekim Perşembe günü beİN Sport 1'den canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE RENNES MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Rennes arasındaki mücadele 27 Ekim Perşembe günü saat 19:45de başlayacak.