Fenerbahçe'nin maçı ne zaman? Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BENFİCA - FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turunda heyecan dorukta. Temsilcimiz Fenerbahçe, gruplara kalma yolunda kader maçına çıkıyor. Kadıköy'de oynanan ilk karşılaşmanın 0-0'lık eşitlikle sonuçlanmasının ardından gözler rövanş mücadelesine çevrildi. Sarı-lacivertliler, güçlü rakibi Benfica ile bu kez deplasmanda karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele, 27 Ağustos Çarşamba günü Portekiz'in başkenti Lizbon'da oynanacak. Teknik direktör ve oyuncular, bu kritik maç öncesi tüm hazırlıklarını tamamlarken, taraftarlar da hem heyecanla sonucu bekliyor hem de maçın yayın bilgilerini araştırıyor.

Zorlu rövanş karşılaşması, 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00'de Portekiz'in başkenti Lizbon'da oynanacak. Fenerbahçe, deplasmanda alacağı bir galibiyetle UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına adını yazdırmayı hedefliyor. Teknik direktör ve oyuncular, bu önemli mücadele öncesinde hazırlıklarını titizlikle sürdürüyor.

Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği bu zorlu mücadele, 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00'de başlayacak. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Devler Ligi bileti için sahaya çıkacak olan Fenerbahçe'nin bu önemli sınavı, milyonlarca taraftarı ekran başına kilitleyecek. Mücadeleyi hem Türkiye'den hem de yurt dışından takip etmek isteyenler, TRT 1 yayını sayesinde maçı kesintisiz izleyebilecek.

FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU

UEFA Şampiyonlar Ligi için kadro bildirimini yapan Fenerbahçe'de Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao listede yer almıyor. Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadro şu şekilde:

İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.

BENFİCA - FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇINDA FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

İlk maçta Benfica ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe, rövanş karşılaşmasında alacağı her türlü galibiyetle Şampiyonlar Ligi gruplarına adını yazdıracak. Mücadelenin normal süresi yine beraberlikle sonuçlanırsa, uzatma dakikalarına geçilecek. Sarı-lacivertliler, olası bir mağlubiyet durumunda ise Avrupa kupalarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.