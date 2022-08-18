UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme maçı olan Fenerbahçe - Austria Wien karşılaşmasının hangi gün gerçekleşeceği birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki Fenerbahçe'nin maçı bugün mü? Fenerbahçe - Austria Wien hangi gün? Saat kaçta? Fenerbahçe - Austria Wien maçı Hangi Kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme maçında ülkemizi temsil edecek olan Fenerbahçe 18 Ağustos tarihinde Austria Wien ile karşı karşıya geliyor. Vienna'da, Generali Arena Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Austria Wien karşılaşması ne zaman? Sorusu oldukça merak ediliyor. Peki Fenerbahçe'nin maçı bugün mü? - Austria Wien hangi gün? Saat kaçta? Fenerbahçe - Austria Wien maçı Hangi Kanalda?

FENERBAHÇE'NİN MAÇI BUGÜN MÜ?

Fenerbahçe ile Vienna'da, Generali Arena Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek olan Austria Wien karşılaşması bugün mü? Sorusunu sizler için yanıtladık. Fenerbahçe - Austria Wien maçı 18 Ağustos günü saat 22:00 başlayacak.

FENERBAHÇE - AUSTRİA WİEN MAÇI HANGİ KANALDA?

18 Ağustos günü saat 22:00 başlayacak olan Fenerbahçe - Austria Wien karşılaşması, Smart Spor HD, Spor Smart kanallarından canlı yayınlanacak. Smart Spor HD ve Spor Smart HD kanalları, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.