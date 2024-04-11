Fenerbahçe ne ceza aldı? Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa cezaları belli oldu

Fenerbahçe ne ceza aldı? PFDK, Fenerbahçe'nin Galatasaray ile karşı karşıya geldiği maçta sahadan çekilmesiyle ilgili kararını resmen açıkladı. Peki, Fenerbahçe ne ceza aldı? İşte PFDK cezaları...

GALATASARAY-FENERBAHÇE SÜPER KUPA CEZALARI

PFDK, Fenerbahçe'nin Galatasaray ile karşı karşıya geldiği maçta sahadan çekilmesiyle ilgili kararını resmen duyurdu.

Yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin hükmen mağlup sayıldığı ve 4 milyon TL para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

TFF'nin açıklaması şu şekildedir:

"GALATASARAY A.Ş.'nin, 07.04.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.–FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 100.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 07.04.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.–FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, başlamış müsabakanın terk edilmesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a ve 23/4. maddeleri uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA ve (FDT'nin 24/1-a maddesi uyarınca TFF tarafından takdir edilecek tazminat dışında) FDT'nin 35/1. Maddesi uyarınca 4.000.000,00-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi AHMET KETENCİ'nin, başlamış müsabakadan takımı çekmesi suretiyle gerçekleştirilen sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ve 520.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."