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Fenerbahçe ne ceza aldı? Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa cezaları belli oldu

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Fenerbahçe ne ceza aldı? PFDK, Fenerbahçe'nin Galatasaray ile karşı karşıya geldiği maçta sahadan çekilmesiyle ilgili kararını resmen açıkladı. Peki, Fenerbahçe ne ceza aldı? İşte PFDK cezaları...

GALATASARAY-FENERBAHÇE SÜPER KUPA CEZALARI

PFDK, Fenerbahçe'nin Galatasaray ile karşı karşıya geldiği maçta sahadan çekilmesiyle ilgili kararını resmen duyurdu.

Yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin hükmen mağlup sayıldığı ve 4 milyon TL para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

TFF'nin açıklaması şu şekildedir:

"GALATASARAY A.Ş.'nin, 07.04.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.–FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 100.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 07.04.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.–FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, başlamış müsabakanın terk edilmesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a ve 23/4. maddeleri uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA ve (FDT'nin 24/1-a maddesi uyarınca TFF tarafından takdir edilecek tazminat dışında) FDT'nin 35/1. Maddesi uyarınca 4.000.000,00-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi AHMET KETENCİ'nin, başlamış müsabakadan takımı çekmesi suretiyle gerçekleştirilen sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ve 520.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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