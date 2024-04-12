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Fenerbahçe maçında yabancı hakem var mı? FB maçını yabancı hakem mi yönetiyor?

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TFF, UEFA ve Avrupa'nın 5 ülke federasyonu ile yaptığı görüşmelerin ardından bu sezonun sonuna kadar kritik maçlara yabancı VAR hakemi geleceğini açıkladı. Peki, Fenerbahçe maçında yabancı hakem var mı? FB maçını yabancı hakem mi yönetiyor?

YABANCI HAKEM NE ZAMAN GELECEK?

TFF'den yapılan açıklamada, "TFF tarafından sadece Avrupa'nın üst düzey liglerinden olan; İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda ve Portekiz futbol federasyonlarına yapılan Video Yardımcı Hakemi (VAR) talebi, ilgili ülke federasyonları tarafından kabul edildi." denildi.TFF'den yapılan açıklama şöyle;" Türkiye Futbol Federasyonu'nun UEFA ve Avrupa'nın 5 ülke federasyonu ile görüşmeleri sonucunda, Süper Lig'in 32. haftasından lig sonuna kadar haftanın kritik maçlarında yabancı Video Yardımcı Hakemi (VAR) görevlendirilecek.TFF tarafından sadece Avrupa'nın üst düzey liglerinden olan; İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda ve Portekiz futbol federasyonlarına yapılan Video Yardımcı Hakemi (VAR) talebi, ilgili ülke federasyonları tarafından kabul edildi.Yabancı Video Yardımcı Hakeminin (VAR) görev yapacağı müsabakalarda iletişim dili Türkçe ve İngilizce olacak. Bu nedenle; Video Yardımcı Hakemin (VAR) yanında İngilizce iletişim kurabilen AVAR, AVAR 2 ve VAR Destekçisi (VAR Support) görev yapacak.Süper Lig'in 32. haftasında yabancı VAR hakemi ataması yapılacak maçlar;

Ankaragücü-Gaziantep Futbol Kulübü

Fatih Karagümrük-Fenerbahçe

Alanyaspor-Galatasaray"

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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