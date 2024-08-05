Fenerbahçe Lille'i elerse rakibi kim olacak? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, play-off turu eşleşmelerinin kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin bu turdaki rakibi belli oldu. Peki, Fenerbahçe Lille'i elerse rakibi kim olacak, kiminle eşleşecek? İşte Fenerbahçe'nin play off rakibi haberimizde!

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ KİM OLDU?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Sarı-kırmızılılar, play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşılaşacak. 3. eleme turunda Lille ile kozlarını paylaşacak sarı-lacivertliler ise rakibi elemesi halinde Slavia Prag-Union SG eşleşmesinin kazananıyla karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE LİLLE'İ ELERSE RAKİBİ BELLİ OLDU

Elemelere 2. turdan katılan diğer bir temsilcimiz Fenerbahçe ise 3. ön eleme turunda Fransız ekibi Lille'i elemesi halinde play-off turunda Slavia Prag-USG eşleşmesinin kazananıyla Devler Ligi'ne kalmak için kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler, 2. ön eleme turunda İsviçre'nin Lugano takımını saf dışı bırakmıştı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Fenerbahçe / Lille - Slavia Prag-Union SG

Galatasaray - Young Boys

Dinamo Zagreb - Qarabağ / Ludogorets

Midtjylland / Ferencvarosi - Slovan Bratislava / APOEL FC

Jagiellonia / Bodo Glimt - Kızılyıldız

Malmö / PAOK - Sparta Prag / FCSB

Dynamo Kiev / Rangers - Salzburg / FC Twente

MAÇLAR NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak Galatasaray, ilk maçına 20-21 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmasına 27-28 Ağustos'ta çıkacak. 3. eleme turunda Lille ile karşılaşacak Fenerbahçe, ilk maçını yarın deplasmanda oynayacak. Sarı-lacivertliler, rövanş karşılaşmasında rakibini İstanbul'da 13 Ağustos'ta konuk edecek.