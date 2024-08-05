Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe Lille'i elerse rakibi kim olacak, kiminle eşleşecek?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, play-off turu eşleşmelerinin kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin bu turdaki rakibi belli oldu. Peki, Fenerbahçe Lille'i elerse rakibi kim olacak, kiminle eşleşecek? İşte Fenerbahçe'nin play off rakibi...

Fenerbahçe Lille'i elerse rakibi kim olacak? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, play-off turu eşleşmelerinin kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin bu turdaki rakibi belli oldu. Peki, Fenerbahçe Lille'i elerse rakibi kim olacak, kiminle eşleşecek? İşte Fenerbahçe'nin play off rakibi haberimizde!

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ KİM OLDU?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Sarı-kırmızılılar, play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşılaşacak. 3. eleme turunda Lille ile kozlarını paylaşacak sarı-lacivertliler ise rakibi elemesi halinde Slavia Prag-Union SG eşleşmesinin kazananıyla karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE LİLLE'İ ELERSE RAKİBİ BELLİ OLDU

Elemelere 2. turdan katılan diğer bir temsilcimiz Fenerbahçe ise 3. ön eleme turunda Fransız ekibi Lille'i elemesi halinde play-off turunda Slavia Prag-USG eşleşmesinin kazananıyla Devler Ligi'ne kalmak için kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler, 2. ön eleme turunda İsviçre'nin Lugano takımını saf dışı bırakmıştı.

Fenerbahçe Lille'i elerse rakibi kim olacak, kiminle eşleşecek?

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Fenerbahçe / Lille - Slavia Prag-Union SG

Galatasaray - Young Boys

Dinamo Zagreb - Qarabağ / Ludogorets

Midtjylland / Ferencvarosi - Slovan Bratislava / APOEL FC

Jagiellonia / Bodo Glimt - Kızılyıldız

Malmö / PAOK - Sparta Prag / FCSB

Dynamo Kiev / Rangers - Salzburg / FC Twente

MAÇLAR NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak Galatasaray, ilk maçına 20-21 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmasına 27-28 Ağustos'ta çıkacak. 3. eleme turunda Lille ile karşılaşacak Fenerbahçe, ilk maçını yarın deplasmanda oynayacak. Sarı-lacivertliler, rövanş karşılaşmasında rakibini İstanbul'da 13 Ağustos'ta konuk edecek.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Fenerbahçe İsviçre Lille Lille Nyon Futbol Gündem Spor Haberler

Giresun'da dede torunlarını kurtarmak isterken gölette boğularak hayatını kaybetti

Giresun'da dede torunlarını kurtarmak isterken gölette boğularak hayatını kaybetti

 CHP, 6-9 Eylül tarihleri arasında olağanüstü kurultay yapacak

CHP, 6-9 Eylül tarihleri arasında olağanüstü kurultay yapacak

 MİT'in yönettiği takas operasyonu onun da gündeminde! Biden'ı topa tutan Trump, Putin'e ise övgüler dizdi

MİT'in yönettiği takas operasyonu onun da gündeminde! Biden'ı topa tutan Trump, Putin'e ise övgüler dizdi

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
California tarihinin en büyük 4. orman yangını: 400 bin dönümden fazla alan kül oldu

California tarihinin en büyük 4. orman yangını: 400 bin dönümden fazla alan kül oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title