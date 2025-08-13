Fenerbahçe'nin Uefa Şampiyonlar Ligi'ne en son katıldığı dönem üzerinden uzun bir zaman geçti. Tarih boyunca önemli başarılara imza atan Fenerbahçe Spor Kulübü, son yıllarda grup aşamasına kalmakta güçlük çekiyor. Sarı-lacivertli ekip, Şampiyonlar Ligi sahnesinde birçok unutulmaz karşılaşmaya çıkmış ve Türk futbolunun tarihinde iz bırakan performanslar sergilemiştir. Fenerbahçe ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Fenerbahçe en son ne zaman Şampiyonlar Ligi'ne gitti?

FENERBAHÇE EN SON NE ZAMAN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİTTİ?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına en son 2008-2009 sezonunda katıldı. O sezon, sarı-lacivertli takım 2. ön eleme turunda MTK Budapest'i toplamda 7-0'lık skorla rahatlıkla geçti. Ardından 3. ön eleme turunda Partizan ile karşılaşan Fenerbahçe, 4-3'lük toplam skorla tur atlayarak grup aşamasına yükseldi. Grup aşamasında G Grubu'nda Arsenal, Porto ve Dinamo Kiev ile mücadele eden takım, 6 maçta galibiyet alamadı; 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sezonu tamamladı. Topladığı 2 puanla grubun son sırasına yerleşen Fenerbahçe, 10 Aralık 2008'de deplasmanda oynadığı son maçta Dinamo Kiev'e 1-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÇEYREK FİNALE NE ZAMAN KALDI?

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en önemli başarısı, 2007-2008 sezonunda çeyrek finale kadar yükselmesidir. O sezon, sarı-lacivertliler 3. ön eleme turunda Anderlecht'i toplamda 3-0'lık skorla geçmeyi başardı. Grup aşamasında Inter, CSKA Moskova ve PSV ile mücadele eden takım, grubu 11 puanla ikinci sırada tamamladı. Son 16 turunda İspanyol ekibi Sevilla ile karşılaşan Fenerbahçe, sahasında 3-2 kazanırken, deplasmanda aynı skorla mağlup oldu. Penaltı atışlarında 3-2 üstünlük sağlayarak çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Chelsea'ye karşı ise İstanbul'da 2-1 galip gelmesine rağmen deplasmanda 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

FENERBAHÇE KAÇ YILDIR ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KATILAMIYOR?

Fenerbahçe, 2008-2009 sezonundan bu yana yani tam 15 yıldır UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalamadı. Bu süre zarfında ön eleme turlarında çeşitli takımlarla karşılaşsa da gruplara yükselmeyi başaramadı. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi grup aşamasına toplamda 6 kez katıldı. Bu katılımlar 1996-1997, 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarını kapsıyor. Bu süreçte çıktığı 40 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 21 mağlubiyet elde etti.