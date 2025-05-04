Fenerbahçe Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe Beşiktaş MAÇ ÖZETİ!

Fenerbahçe Beşiktaş maçı kaç kaç bitti sorusu, 4 Mayıs 2025 tarihinde oynanan dev derbi sonrası futbolseverlerin en çok merak ettiği başlıklar arasında yer aldı. Şampiyonluk ve Avrupa kupalarına katılım açısından büyük önem taşıyan mücadelede kazanan taraf belli oldu. Aynı zamanda "Fenerbahçe Beşiktaş maç özeti" aramaları da yoğunluk kazandı. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe Beşiktaş MAÇ ÖZETİ!

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı Beşiktaş, 1-0 kazandı.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

90' Beşiktaş'ta Hadziahmetovic ve Rashica oyundan çıktı, Onur Bulut ve Immobile oyuna dahil oldu.

90' Karşılaşmanın sonuna 8 dakika ilave edildi.

88' Fenerbahçe'de Djiku sarı kart gördü.

87' Oğuz Aydın'ın açtığı ortada Dzeko kafayı vurdu, Mert Günok üstüne gelen topu kornere çeldi.

85' Fenerbahçe'de Fred oyundan çıktı, Cenk Tosun oyuna dahil oldu.

83' Fenerbahçe, penaltı bekliyor. Yasin Kol VAR'ı dinliliyorum cevabı verdi. Yasin Kol devam kararı verdi.

79' Beşiktaş'ta Mert Günok oyunu yavaşlattığı gerekçesiyle sarı kart gördü.

74' Tadic'in sol kanattan açtığı ortayı Uduokhai kafayla karşıladı.

72' SON ANDA MERT! Talisca'nın sol ayağıyla kullandığı serbest vuruşu Mert Günok sağına uzanarak çıkardı.

72' Beşiktaş'ta Uduokhai hakeme itirazları sebebiyle sarı kart gördü.

72' Fenerbahçe hücumunda yay gerisinde Fred yerde kaldı, karar faul. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

70' Fenerbahçe'de En-Nesyri yerine İrfan Can Kahveci oyuna dahil oldu.

69' TEHLİKELİ ŞUT! Beşiktaş'ın kullandığı kornerde savunmanın uzaklaştıramadığı topa ceza yayının sağında Rafa vurdu, top sol alt köşeden auta çıktı.

69' Beşiktaş'ın sağ kanattan gelişen hızlı atağında Gedson ceza yayı üzerinde olan Rafa'yı gördü, Rafa sol çaprazda boş alan Mario'ya çıkardı. Mario'nun geriye çıkardığı topa Masuaku vurdu. Savunmadan seken top kornere çıktı.

67' Beşiktaş'ta Mustafa Hekimoğlu oyundan çıktı, Joao Mario oyuna girdi.

65' Talisca'nın ceza sahası yayı gerisinden yaptığı vuruş üstten farklı bir şekilde auta çıktı.

64' Sol orta alanda İsmail Rashica'nın müdahalesi ile yerde kaldı, karar faul.

62' Beşiktaş'ta sakatlanan Emrecan Terzi yerine Uduokhai girdi.

61' Talisca'nın yaklaşık 30 metreden sol ayağıyla çıkardığı şutu Mert Günok kornere çıkardı.

59' Fenerbahçe'de Çağlar ve Osayi oyundan çıktı, Dzeko ve Djiku oyuna girdi.

58' TEHLİKELİ ŞUT! Talisca'nın ceza sahası dışı sağ çaprazından sol ayağıyla çıkardığı sert şut uzak direğin hemen yanından dışarı çıktı

57' Masuaku'nun kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Rashica'nın dokunduğu top yandan dışarı çıktı.

56' Chamberlain'in derinlemesine gönderdiği topta ceza alanında Gedson'dan önce Skriniar araya girerek topu kornere uzaklaştırdı.

52' Fenerbahçe hücumunda Fred'in sağ ayağıyla kaleyi doğrudan gören noktadan vurduğu şutu Mert Günok iki hamlede kontrol etti.

51' Talisca'nın kullandığı serbest vuruş önce barajdan döndü, dönen topa sol ayağıyla gelişene bir kez daha vuran Talisca, bu seferde Mert Günok'a takıldı.

50' Fenerbahçe ceza sahası dışı sağ çaprazında Hadziahmetovic'in müdahalesi ile Talisca'nın yerde kalması sonucu serbest vuruş kazandı.

47' TEHLİKELİ ATAK! Fenerbahçe hücumunda Tadic ceza sahası içi sol çaprazında topla buluştu, sol ayağıyla çektiği şutu Mert Günok kurtardı.

46' Fenerbahçe'de Szymanski oyundan çıktı, Tadic oyuna girdi.

46' İkinci yarı başladı.

DEVRE: Fenerbahçe 0-1 Beşiktaş

45' Beşiktaş hızlı atağında Gedson sağ kanatta topla ilerlemek istedi, Skriniar arkadan kayarak sarı kart gördü.

45' Beşiktaş'ta Mustafa Hekimoğlu, Çağlar ile girdiği hava topu mücadelesinde sarı kart gördü.

45' Karşılaşmada ilk yarının sonuna 5 dakika ilave edildi.

44' GOL BEŞİKTAŞ! Masuaku'nun uzun topunda Mert Müldür hatalı bir şekilde kafayla geriye oynadı, topu takip eden Gedson ceza sahası arka alanında topu ağlarla buluşturdu.

44' GOOOLLL! (Gedson Fernandes)

43' Sol kanatta Rafa Silva Oğuz'un müdahalesi ile yerde kaldı, karar faul.

39' Fenerbahçe'de Yardımcı Antrenör Salvatore Foti itirazları sonucu sarı kart gördü.

37' Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü itirazları sebebiyle sarı kart gördü.

37' Fenerbahçe'de En Nesyri ceza sahası içinde yerde kaldı. Sarı-lacivertliler penaltı bekliyor. Hakem Yasin Kol, oyunu devam ettirdi. Fenerbahçe cephesinin yoğun itirazı var.

35' Gedson, kullandığı penaltı atışında sol köşeye yerden sert vurdu ancak İrfan Can Eğribayat'ı geçemedi.

33' Beşiktaş'ın Masuaku ile kullandığı kornerde Yasin Kol, Talisca'nın topla elle oynadığını belirterek penaltı noktasını gösterdi!

32' Beşiktaş penaltı kazandı.

30' Talisca'nın kullandığı serbest vuruş herkesi aşarak auta çıktı.

29' Talisca'nın kullandığı serbest vuruş herkesi aşarak auta çıktı.

29' Fenerbahçe'de Osayi Emrecan Terzi ile mücadelesinde yerde kaldı, karar faul. Fenerbahçe sağ kanattan serbest vuruş kullanacak.

29' Fenerbahçe kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.

26' Fenerbahçe gole yaklaştı! Oğuz Aydın'ın ortasında müsait pozisyonda olan Anderson Talisca kafa vuruşunu yaptı ama Mert Günok başarılı.

23' Fenerbahçe atağında Talisca ceza sahasında topla buluştu, Masuaku'nun üstünden topu geçirmek istedi ancak Masuaku buna izin vermedi.

22' Derbide şu ana kadar isabetli şut atılmadı.

20' Beşiktaş'ta hızlı kullanılan serbest vuruş ile birlikte top Gedson'a geldi, Gedson ceza sahası içinde sağ çaprazda içeriye çevirmek istedi top savunmadan sekti, seken topu takip eden Rashica'dan önce Mert Müldür kayarak tehlikeyi engelledi.

17' TEHLİKELİ ATAK! Beşiktaş hücumunda Rafa ve Rashica'nın sağ çaprazda yaptığı al ver ile Rafa ceza sahasına sokuldu, sağ çaprazdan içerdeki Gedson'a çıkarmak istedi ancak son anda Osayi araya girdi.

16' Masuaku'nun orta alana açtığı ortayı savunmada İsmail kafayla karşıladı.

15' İlk 15 dakika golsüz eşitlikle geçildi.

13' Beşiktaş'ın orta alanda Mustafa ile kazandığı serbest vuruş paslaşarak kullanıldı. Kaleyi doğrudan gören noktadan şutunu çıkaran Masuaku'nun şutunda top sağ direğin yanında az farkla auta çıktı.

11' Fenerbahçe atağında ilk önce sol çaprazdan Oğuz Aydın'ın çektiği şut Paulista'dan döndü, dönen topa yay üzerinden vuran Fred'in şutu tekrardan savunmadan döndü.

9' Orta alanda Szymanski Emrecan Terzi'nin müdahalesi ile yerde kaldı, karar faul.

6' Beşiktaş'ta Rafa'nın pasıyla sol kanattan savunma arkasına hareketlenen Mustafa son çizgiye inip ortasını yapmak istedi ancak top ayağından açılarak oyun alanını terk etti.

5' Fenerbahçe hücumunda sağ kanattaki Osayi'den pası alan Fred sağ çaprazdan şutunu çekti ancak top farklı bir şekilde üstten auta çıktı.

4' Mücadelede her iki takımda ilk dakikalarda karşılıklı top kayıpları yapıyor.

3' Fenerbahçe'nin orta alanda kaptığı top sonrası gelişen hızlı atağında Talisca'nın derinlemesine pasında savunma arkasına sarkan En-Nesyri, sol çaprazdan vuruşunu yaptı. Açıyı kapatan Mert Günok şutu kurtardı ancak pozisyon sona erince En-Nesyri için ofsayt bayrağı kalktı.

2' Sol taç çizgsinde Mustafa'nın müdahalesi ile Osayi yerde kaldı. Karar faul.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı. Karşılaşma başladı.