Fenerbahçe Beko şampiyon mu oldu? Fenerbahçe Beko ne şampiyonu oldu?

Fenerbahçe Beko şampiyon mu oldu sorusu, gündeme gelen son dakika haberleri ile birlikte araştırma konusu oluyor. Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası finalinde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaştı. Peki, Fenerbahçe Beko şampiyon mu oldu? Fenerbahçe Beko ne şampiyonu oldu?

FENERBAHÇE BEKO ŞAMPİYON MU OLDU?

Dörtlü Final'e ev sahipliği yapan Konya'daki Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 80-67 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı. Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 80-67 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

1. PERİYOT: Anadolu Efes 20-26 Fenerbahçe Beko

2. PERİYOT: Anadolu Efes 15-16 Fenerbahçe Beko

3. PERİYOT: Anadolu Efes 14-21 Fenerbahçe Beko

4. PERİYOT: Anadolu Efes 18-17 Fenerbahçe Beko