Fenerbahçe-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe-Ankaragücü maçı şifresiz mi?
Ziraat Türkiye Kupası ZTK maçı hedefine ulaşmak isteyen Fenerbahçe-Ankaragücü bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe-Ankaragücü maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe-Ankaragücü maçı ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası ZTK maçı heyecanla beklenen müsabakada Fenerbahçe- Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Fenerbahçe-Ankaragücü maçı şifresiz mi? Fenerbahçe-Ankaragücü maçı hakemi kim? Fenerbahçe-Ankaragücü maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Fenerbahçe-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe-Ankaragücü maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
27-02-2024 ANKARAGÜCÜ VS FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
Ankaragücü ile Fenerbahçe arasındaki Ziraat Türkiye Kupasi ZTK maçı, ATV kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
ANKARAGÜCÜ-FENERBAHÇE MAÇI ATV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ
ATV, Digiturk 25, D Smart 25, Kablo TV 24, Tivibu 24, Turkcell TV+ 24, Vodafone TV 25 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
ANKARAGÜCÜ-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ GÜN?
Ankaragücü-Fenerbahçe Maçı, 27 Şubat Salı günü oynanacak.
ANKARAGÜCÜ-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
Ankaragücü-Fenerbahçe Maçı, saat 20:45 başlayacak.
ANKARAGÜCÜ-FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Ankaragücü ve Fenerbahçe, karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupasi ZTK Çeyrek Final maçı, Ankara'da, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.