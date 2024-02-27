Fenerbahçe-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe-Ankaragücü maçı şifresiz mi?

Ziraat Türkiye Kupası ZTK maçı heyecanla beklenen müsabakada Fenerbahçe- Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Fenerbahçe-Ankaragücü maçı şifresiz mi? Fenerbahçe-Ankaragücü maçı hakemi kim? Fenerbahçe-Ankaragücü maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Fenerbahçe-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe-Ankaragücü maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

27-02-2024 ANKARAGÜCÜ VS FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Ankaragücü ile Fenerbahçe arasındaki Ziraat Türkiye Kupasi ZTK maçı, ATV kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

ANKARAGÜCÜ-FENERBAHÇE MAÇI ATV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

ATV, Digiturk 25, D Smart 25, Kablo TV 24, Tivibu 24, Turkcell TV+ 24, Vodafone TV 25 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ANKARAGÜCÜ-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ GÜN?

Ankaragücü-Fenerbahçe Maçı, 27 Şubat Salı günü oynanacak.

ANKARAGÜCÜ-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Ankaragücü-Fenerbahçe Maçı, saat 20:45 başlayacak.

ANKARAGÜCÜ-FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ankaragücü ve Fenerbahçe, karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupasi ZTK Çeyrek Final maçı, Ankara'da, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.