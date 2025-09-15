Fenerbahçe Alanyaspor maçında kimler oynamayacak?

Fenerbahçe Alanyaspor maçında kimler oynayamayacak? Süper Lig'in 1. haftasında ertelenen Fenerbahçe-Alanyaspor maçı için tarih belli oldu. Mücadele 17 Eylül Çarşamba günü saat 20:00'de oynanacak.

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇINDA KİMLER OYNAYAMAYACAK?

Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmaya birden fazla kilit ismin eksikliğiyle çıkacak. Fenerbahçe'de Ederson, Edson Alvarez, Marco Asensio, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu statü nedeniyle forma giyemeyecek. Takımın hem orta saha hem de hücum hattında görev alan bu oyuncuların yokluğu, kadro planlamasında dikkat çeken bir tablo oluşturacak. Taraftarlar, eksiklere rağmen kadroda görev alacak isimlerin performansını merak ediyor.

Konuk ekip Alanyaspor'da da benzer şekilde önemli eksikler bulunuyor. Ianis Hagi, Ruan, Meschack Elia ve Steve Mounie Fenerbahçe karşısında sahada olmayacak. Özellikle hücum hattında etkili isimlerin yokluğu, Alanyaspor'un planlarını doğrudan etkileyecek. Her iki takım da bu mücadeleye tam kadro çıkamayacağı için maçın dengeleri farklı bir şekilde şekillenecek.

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇINDA ASENSİO, NENE, EDSON ALVAREZ OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe'nin transfer döneminde öne çıkan isimlerinden Marco Asensio, Dorgeles Nene ve Edson Alvarez bu mücadelede görev alamayacak. Statü nedeniyle kadroda yer almayacak bu üç oyuncunun dışında Ederson ve Kerem Aktürkoğlu da aynı şekilde maçta olmayacak. Bu eksikler, Fenerbahçe'nin sahaya çıkacağı kadroda önemli boşluklar oluşturacak.

Özellikle orta sahada Alvarez'in, kanatta Asensio'nun ve hücum hattında Nene'nin yokluğu, takımın oyun planını etkileyecek. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmaya farklı isimlerle çıkmak zorunda kalacak. Taraftarlar, bu oyuncuların yokluğunda kimin öne çıkacağını bekliyor.

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF'nin yaptığı açıklamaya göre, ertelenen Fenerbahçe-Alanyaspor maçı 17 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadele, Süper Lig'in ilk haftasında ertelenen karşılaşmalar arasında en dikkat çekenlerden biri olarak öne çıkıyor. Fenerbahçe ve Alanyaspor, kritik eksiklerine rağmen sahaya çıkacak.

Aynı tarihte başka erteleme maçları da yapılacak. 1. haftadan ertelenen Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük – RAMS Başakşehir ve 3. haftadan ertelenen Samsunspor-Kasımpaşa maçları da 17 Eylül Çarşamba günü saat 20:00'de oynanacak. Ayrıca, Zecorner Kayserispor-Beşiktaş karşılaşması ise 24 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 20:00'de gerçekleştirilecek.