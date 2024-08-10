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Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe-Adana Demirspor maç sonucu!

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe-Adana Demirspor maç sonucu sporseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı kaç kaç?

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe- Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti ve Fenerbahçe- Adana Demirspor maç özeti merak edilirken Fenerbahçe- Adana Demirspor maç skoru gündeme geliyor. Fenerbahçe- Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe- Adana Demirspor maç özeti sıklıkla araştırılıyor. Fenerbahçe- Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti? Detaylar haberimizdedir…

FENERBAHÇE-ADANA DEMİRSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Fenerbahçe, taraftarının önünde rakibini 1-0 mağlup ederek yeni sezona 3 puanla başladı.

FENERBAHÇE-ADANA DEMİRSPOR MAÇ ÖZETİ

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Adana Demirspor'un kadrosunda bir sürpriz gerçekleşti. Adana temsilcisi açıkladığı kadroda kalede genç file bekçisi Deniz Eren Dönmezer'e yer verdi. Deniz Eren'in 15 yaşında olması futbolseverler tarafından dikkat çekti. Genç file bekçisi, Süper Lig'de ilk maçına çıktı.

Mücadelenin 20. dakikasında Fenerbahçe'nin hızlı kullandığı taç atışının tekrarlattırılması sonrası teknik direktör Jose Mourinho ve yardımcısı Salvatore Foti oldukça sinirlendi. İtirazlar sonucu Foti sarı kart gördü. Mourinho'nun hakem Atilla Karaoğlan'ın bazı kararlarına tepki gösterdiği görüldü. Portekizli teknik adam, Adana Demirspor Teknik Direktörü Michael Valkanis ile birlikte yardımcılarının da kulübede önde gözükmesi nedeniyle de itirazlarda bulundu.

Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe-Adana Demirspor maç sonucu!

Fenerbahçe, karşılaşmanın 34. dakikasında Edin Dzeko ile golü buldu. Maximin'in orta sahadan taşıdığı topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderen Boşnak golcü, attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda bu skorla tamamlandı. Bu sezon 4. resmi maçını oynayan tecrübeli forvet, 5. kez gol sevinci yaşadı.

Karşılaşmanın 40. dakikasında sağ çizgiye inen İrfan Can Kahveci'nin içeri çevirdiği topa Gravillon müdahale etti. Bu müdahale sonrası Fenerbahçeli oyuncular penaltı bekledi. Devam kararı veren Atilla Karaoğlan, VAR hakemi Onur Özütoprak ile görüştüğünü ve pozisyonu incelemesine gerek kalmadığını oyunculara iletti. Karaoğlan, daha sonra Fenerbahçeli oyunculara, topun Graviilon'un vücudundan sektiğini belirtti. Penaltı kararı çıkmayan bu pozisyon sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

KANARYA 3 PUANLA BAŞLADI

Müsabakanın kalan dakikalarında başka gol çıkmayınca Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun tek golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonuna 3 puanla başladı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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