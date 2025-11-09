Haberler

Fenerbahçe 11'i! Fenerbahçe Kayserispor maç kadrosu ilk 11'ler açıklandı mı?

Fenerbahçe 11'i! Fenerbahçe Kayserispor maç kadrosu ilk 11'ler açıklandı mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Kayserispor maç kadrosu 11'ler belli oluyor! Fenerbahçe Kayserispor maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Kayserispor ilk 11'ler açıklanıyor. Fenerbahçe Kayserispor muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar...

Fenerbahçe, Süper Lig'in kritik haftalarından birinde Zecorner Kayserispor karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekipte gözler, Domenico Tedesco'nun sahaya süreceği kadroya çevrilmiş durumda. Özellikle son haftaların formda ismi İsmail Yüksek'in cezası, teknik direktör Tedesco'nun orta sahadaki planlarını değiştirdi. Peki, Fenerbahçe Kayserispor maç kadrosu ilk 11'ler açıklandı mı? İşte detaylar…

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇ KADROSU İLK 11'LER AÇIKLANDI MI?

Sarı kart cezası nedeniyle İsmail Yüksek, Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyecek. Öte yandan kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da maçta sahada olamayacak isimler arasında yer alıyor. Bu gelişmeler, Tedesco'nun diziliş ve oyun planını doğrudan etkileyebilir.

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇ KADROSU İLK 11'LER

Domenico Tedesco, Kayserispor karşısında sahaya güçlü ve dengeli bir kadro sürmeyi hedefliyor. İsmail Yüksek'in yokluğunda orta saha rotasyonu ve forvet hattı özellikle dikkat çekiyor. İşte Tedesco'nun Kayserispor karşısındaki muhtemel ilk 11'i:

Kaleci: Ederson

Defans: Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Archie

Orta saha: Fred, Alvarez, Asensio

Hücum hattı: Nene, Kerem, En-Nesyri

Bu diziliş, Fenerbahçe'nin hücum ve savunma dengesini korumaya yönelik bir strateji olarak öne çıkıyor. Özellikle Kerem Aktürkoğlu ve En-Nesyri'nin forvet hattındaki uyumu, maçın skorunu belirleyecek en önemli faktörlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Fenerbahçe 11'i! Fenerbahçe Kayserispor maç kadrosu ilk 11'ler açıklandı mı?

İSMAİL YÜKSEK KAYSERİSPOR MAÇINDA NEDEN YOK?

Fenerbahçe'nin son haftalardaki formda ismi İsmail Yüksek, sarı kart cezası nedeniyle Kayserispor karşısında forma giyemeyecek. 23 yaşındaki oyuncunun yokluğu, orta sahadaki dinamizmi ve top dağıtımını doğrudan etkileyecek.

İsmail'in sahada olmaması, Tedesco'yu alternatif orta saha kombinasyonları geliştirmeye zorlayacak. Fred ve Alvarez'in performansı, takımın orta sahadaki hakimiyetini koruması açısından kritik öneme sahip olacak.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER VE KADRO DIŞILAR

İsmail Yüksek'in yanı sıra, kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da Kayserispor mücadelesinde sahada olmayacak. Bu üç ismin yokluğu, hem taktiksel düzeni hem de rotasyon seçeneklerini sınırlıyor.

Tedesco'nun bu eksiklere rağmen sahaya sürmesi muhtemel olan kadro, özellikle hızlı hücumlar ve kanat organizasyonları üzerine kurulu bir oyun planına işaret ediyor. Sarı-lacivertliler, güçlü savunma hattıyla rakibin ataklarını kesmeyi ve hızlı geçişlerle gol aramayı hedefliyor.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho'dan Fener'e ağır fatura! 15 aylık otel masrafı 36,5 milyon lirayı bulmuş

Sen ne yaptın Mourinho! İlk kez ortaya çıkan fatura çok baş ağrıtacak
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Dev banka hacklendi! Türk müşteriler dahil çok sayıda hesap bilgisi çalındı

Türkiye'de de şubeleri bulunan dev banka müşteri bilgilerini çaldırdı
NOW'un iddialı dizisi sadece 4 bölüm dayanabildi! Final yapıyor

İddialı dizi sadece 4 bölüm dayanabildi! Final yapıyor
Mourinho'dan Fener'e ağır fatura! 15 aylık otel masrafı 36,5 milyon lirayı bulmuş

Sen ne yaptın Mourinho! İlk kez ortaya çıkan fatura çok baş ağrıtacak
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Japonya'da 6.8'lik deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Ülke 6.8'lik depremle sallandı! Tsunami uyarısı korkuyu katladı
Rus milyarder ve eşi villada ölü bulundu

Rus milyarder ve eşi villada öldürüldü! Cüzdan boş çıkınca...
İlkay Gündoğan'dan yeni karar

İlkay Gündoğan'dan yeni karar
Sındırgı'da korkutan deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

Afet bölgesi ilan edilen ilde korkutan deprem! İstanbul da sallandı
Beykoz'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına ceset takıldı

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına takıldı
Fatih Karagümrük'ten 3 ay sonra bir ilk

Süper Lig'de muhteşem maç! 3 ay sonra bir ilk yaşandı
Cinayet evi yıkıldı, Sinem'in katili kayıp

Cinayet evi yıkıldı, Sinem'in katili kayıp
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.