Fenerbahçe 11'i! Fenerbahçe Kayserispor maç kadrosu ilk 11'ler açıklandı mı?

Fenerbahçe, Süper Lig'in kritik haftalarından birinde Zecorner Kayserispor karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekipte gözler, Domenico Tedesco'nun sahaya süreceği kadroya çevrilmiş durumda. Özellikle son haftaların formda ismi İsmail Yüksek'in cezası, teknik direktör Tedesco'nun orta sahadaki planlarını değiştirdi. Peki, Fenerbahçe Kayserispor maç kadrosu ilk 11'ler açıklandı mı? İşte detaylar…

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇ KADROSU İLK 11'LER AÇIKLANDI MI?

Sarı kart cezası nedeniyle İsmail Yüksek, Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyecek. Öte yandan kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da maçta sahada olamayacak isimler arasında yer alıyor. Bu gelişmeler, Tedesco'nun diziliş ve oyun planını doğrudan etkileyebilir.

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇ KADROSU İLK 11'LER

Domenico Tedesco, Kayserispor karşısında sahaya güçlü ve dengeli bir kadro sürmeyi hedefliyor. İsmail Yüksek'in yokluğunda orta saha rotasyonu ve forvet hattı özellikle dikkat çekiyor. İşte Tedesco'nun Kayserispor karşısındaki muhtemel ilk 11'i:

Kaleci: Ederson

Defans: Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Archie

Orta saha: Fred, Alvarez, Asensio

Hücum hattı: Nene, Kerem, En-Nesyri

Bu diziliş, Fenerbahçe'nin hücum ve savunma dengesini korumaya yönelik bir strateji olarak öne çıkıyor. Özellikle Kerem Aktürkoğlu ve En-Nesyri'nin forvet hattındaki uyumu, maçın skorunu belirleyecek en önemli faktörlerden biri olarak değerlendiriliyor.

İSMAİL YÜKSEK KAYSERİSPOR MAÇINDA NEDEN YOK?

Fenerbahçe'nin son haftalardaki formda ismi İsmail Yüksek, sarı kart cezası nedeniyle Kayserispor karşısında forma giyemeyecek. 23 yaşındaki oyuncunun yokluğu, orta sahadaki dinamizmi ve top dağıtımını doğrudan etkileyecek.

İsmail'in sahada olmaması, Tedesco'yu alternatif orta saha kombinasyonları geliştirmeye zorlayacak. Fred ve Alvarez'in performansı, takımın orta sahadaki hakimiyetini koruması açısından kritik öneme sahip olacak.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER VE KADRO DIŞILAR

İsmail Yüksek'in yanı sıra, kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da Kayserispor mücadelesinde sahada olmayacak. Bu üç ismin yokluğu, hem taktiksel düzeni hem de rotasyon seçeneklerini sınırlıyor.

Tedesco'nun bu eksiklere rağmen sahaya sürmesi muhtemel olan kadro, özellikle hızlı hücumlar ve kanat organizasyonları üzerine kurulu bir oyun planına işaret ediyor. Sarı-lacivertliler, güçlü savunma hattıyla rakibin ataklarını kesmeyi ve hızlı geçişlerle gol aramayı hedefliyor.