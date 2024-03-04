FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2024? FED faiz kararı ne olur? merak ediliyor. ABD Merkez Bankası'nın faiz kararları takip ediliyor. Ocak ayında politika faizini sabit tutma kararı alan FED, şubat ayında ise toplantı düzenlemedi. Şimdi gözler Mart ayındaki FED faiz kararında. FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2024? FED faiz kararı ne olur? gündeme geliyor. FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2024? FED faiz kararı ne olur? Detaylar haberimizdedir…

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK 2024?

Mart ayında FED'in toplantısı 19-20 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. Faiz kararı ise 20 Mart günü, saat 21:00 - 22:00 arasında açıklanması bekleniyor.

FED TOPLANTI TAKVİMİ 2024