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FED Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz kararı ne olacak?

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Uzmanlar, Merkez Bankası'nın (TCMB) bugünkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini sabit bırakacağı öngörüsünde bulundu. FED Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz kararı ne olacak?

FED FAİZ KARARI NE OLACAK?

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini sabit bırakmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 oldu.

FAİZ ARTACAK MI?

Yabancı uzmanlar, TCMB'nin bugünkü faiz kararında politika faizini sabit bırakacağı öngörüsünde bulunurken, bankanın iletişiminde "bekle-gör" politikasını uygulayabileceğini ve enflasyonda artış olması durumunda daha da sıkılaşmayı düşünebileceğini kaydetti.

FED Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz kararı ne olacak?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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