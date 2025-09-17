Fed Eylül 2025 faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Fed faiz indirim beklentisi ne yönde?

Küresel piyasalarda nefesler tutuldu… ABD Merkez Bankası ( Fed ), yılın en kritik faiz kararını açıklamaya hazırlanıyor. Eylül ayı toplantısı öncesinde yatırımcılar adeta pozisyon almakta tereddüt ediyor. Çünkü bu karar, sadece Amerika'yı değil, Türkiye'deki döviz kurlarından altın fiyatlarına, kripto paralardan borsaya kadar birçok alanda dalga etkisi yaratacak. Faiz indirimi beklentisi artık zirvede… Peki Fed gerçekten faiz indirecek mi? İndirim gelirse dolar, altın, euro ve Bitcoin nasıl tepki verir? İşte detaylar...

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası (Fed), merakla beklenen faiz kararını 17 Eylül 2025 Salı günü açıklayacak. Küresel piyasaların gözü kulağı bu toplantıda olacak. Uzun süredir yüksek seyreden faiz oranlarının düşürülüp düşürülmeyeceği, ekonomi gündeminin en sıcak konusu. Enflasyonun gerileme sinyalleri vermesiyle birlikte, Fed'in artık frene basacağına dair beklentiler güçlenmiş durumda.

FED FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Piyasaların merakla takip ettiği Fed faiz kararı, Türkiye saatiyle 20:00'de duyurulacak. Kararın hemen ardından, Fed Başkanı Jerome Powell kameralar karşısına geçerek alınan kararı ve ileriye dönük beklentileri açıklayacak. Piyasalar sadece kararı değil, Powell'ın ifadelerini de dikkatle analiz edecek.

FED EYLÜL AYINDA FAİZ İNDİRECEK Mİ?

Uzmanlara göre Fed, Eylül toplantısında artık faiz indirimine gitmeye hazırlanıyor. Son gelen veriler, ABD'de enflasyonun belirgin biçimde gerilediğini ve iş gücü piyasasında dengelenme başladığını gösteriyor. Tüm bu gelişmeler Fed'in yüksek faiz politikasında bir yumuşamaya gitmesi için uygun zemin hazırlıyor. Piyasalarda oluşan hava, "Fed bu kez faiz indirecek" yönünde.

FED FAİZİ NE KADAR DÜŞÜRECEK?

Kulislerde konuşulan en güçlü senaryo, 25 baz puanlık bir faiz indirimi. Bu durumda politika faizi, %4,25–%4,50 aralığından %4,00–%4,25 seviyesine çekilecek. Bu adım, 2024'ten bu yana devam eden sıkı para politikasında bir dönüm noktası olabilir. Daha agresif bir indirim (örneğin 50 baz puan) ihtimali masada olsa da, şu an için düşük bir olasılık olarak değerlendiriliyor.

FED FAİZ İNDİRİM BEKLENTİSİ NE KADAR?

Piyasaların büyük bölümü faiz indirimi olacağına kesin gözüyle bakıyor. Finansal göstergelere yansıyan bu beklenti, %90'ın üzerinde. Hatta yıl sonuna kadar toplam üç faiz indirimi olabileceği öngörüsü, analistler arasında giderek yaygınlaşıyor. Bu senaryo gerçekleşirse, ABD'de faiz oranları 2025 sonuna kadar kademeli olarak düşebilir.

FED FAİZ İNDİRİRSE DOLAR, ALTIN, BİTCOİN VE EURO NE OLUR?

FED'in faiz indirmesi, piyasalar üzerinde zincirleme etkiler yaratır. İşte olası senaryolar:

DOLAR: Faiz indirimi doları zayıflatabilir. Yatırımcılar daha düşük faiz getirisi nedeniyle dolardan çıkış yapabilir. Bu da doların diğer para birimlerine karşı değer kaybetmesine yol açabilir.

ALTIN: Faizlerin düşmesi, faizsiz getiri sağlayan altına ilgiyi artırır. Dolar zayıflarsa altın daha da güçlenebilir. Bu nedenle faiz indirimi sonrası altında yükseliş beklentisi artıyor.

BİTCOİN: Daha gevşek para politikası, kripto paralara olan ilgiyi körükleyebilir. Bitcoin gibi varlıklar, artan likidite ortamında güçlü alımlar görebilir. Faiz indirimi, yatırımcıları riskli varlıklara yönlendirebilir.

EURO: Doların değer kaybetmesi, euroya yarar. Parite tarafında euro lehine bir hareket yaşanabilir. Ancak Avrupa Merkez Bankası'nın adımları da bu süreçte belirleyici olacak.

FED FAİZ İNDİRMEZSE DOLAR, ALTIN, BİTCOİN VE EURO NE OLUR?

Peki ya Fed sürpriz yapıp faizleri sabit tutarsa? İşte bu durumda senaryo tamamen değişiyor.

DOLAR: Beklentinin aksine faizler sabit kalırsa dolar güçlenir. Yatırımcılar yeniden dolara yönelir. Bu da gelişmekte olan ülke para birimlerinde baskı yaratabilir.

ALTIN: Faizlerin düşmemesi, altın üzerinde baskı yaratır. Getiri avantajı olan araçlar karşısında altının cazibesi azalabilir.

BİTCOİN: Sıkı para politikası devam ederse kripto piyasasında satış baskısı görülebilir. Likidite daralması Bitcoin'i olumsuz etkileyebilir.

EURO: Faiz indirimi gerçekleşmezse, euro dolara karşı zayıflayabilir. Parite tarafında aşağı yönlü hareketler gündeme gelebilir.

GÜNCEL FED FAİZ ORANI

Eylül 2025 itibarıyla Fed'in politika faizi %4,25 – %4,50 aralığında bulunuyor. Bu seviye, enflasyonla mücadele amacıyla uzun süredir korunan yüksek faiz politikasının bir sonucu. Ancak artık ekonomik tablo değişiyor. Hem enflasyon düşüşte hem de istihdam piyasasında yavaşlama var. Bu şartlar altında Fed'in ilk kez gevşeme yönünde adım atması bekleniyor.