Farzımuhal ne demek? TDK'ye göre farzımuhal ne anlama gelir?

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FARZIMUHAL NE DEMEK?

Farzımuhal kelimesi "tutalım ki, varsayalım ki" anlamına gelir.

TDK'YE GÖRE FARZIMUHAL NE ANLAMA GELİR?

TDK'ye göre farzımuhal kelimesi, "olmayacak, gerçekleşmeyecek bir şeyi olacakmış, gerçekleşecekmiş gibi düşünerek, sayarak." anlamına geliyor.