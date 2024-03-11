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Faruk Bağcı kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Bağcılar Belediye Başkan Adayı Faruk Bağcı kaç yaşında, nereli?

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Yeniden Refah Partisi İstanbul Bağcılar Belediye Başkan Adayı Faruk Bağcı kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Faruk Bağcı kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Bağcılar Belediye Başkan Adayı Faruk Bağcı kaç yaşında, nereli?

Faruk Bağcı kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Bağcılar Belediye Başkan Adayı Faruk Bağcı kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. İstanbul Bağcılar Belediye Başkan Adayı Faruk Bağcı kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Faruk Bağcı kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Bağcılar Belediye Başkan Adayı Faruk Bağcı nereli? Detaylar haberimizdedir…

FARUK BAĞCI KİMDİR?

Faruk Bağcı, 1977 Elazığ Merkez doğumlu. İlköğrenimi Kütahya, orta ve lise öğrenimini Malatya'da tamamladı. Lisans eğitimini Malatya İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Kimya Bölümünde tamamladı.2005 yılında İstanbul'a Bağcılar'a yerleşti. 2009 yılında kardeşleri ile birlikte kurmuş olduğu tekstil firması ile ticari faaliyetlerine devam etmekte. Evli ve 3 çocuk babasıdır. Faruk Bağcı, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi İstanbul Bağcılar Belediye Başkan Adayıdır.

Faruk Bağcı kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Bağcılar Belediye Başkan Adayı Faruk Bağcı kaç yaşında, nereli?

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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