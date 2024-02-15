Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları başladı mı? Evlilik kredisi başvuruları bugün mü? Aile ve Gençlik Fonu'na nasıl başvuru yapılır?

Evlilik kredisi bekleyen çiftler 150 bin TL faizsiz ödeme için gün sayıyor. Geçtiğimiz günlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, uygulama hakkındaki şartları açıklamıştı. Hemen sonrasında gözler ise başvuru tarihlerine çevrildi. Evlilik kredisi başvuruları ne zaman? Aile ve Gençlik Fonu'na nasıl başvuru yapılır? 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi için başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar…

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni evlenecek çiftler için 150 bin TL faizsiz kredinin detaylarını paylaştı. Bu kapsamda merak edilen bir diğer konu ise başvuruların ne zaman yapılacağı. Bakan Göktaş'ın açıklamasına göre, başvurular bugün itibarıyla başlıyor. Evlilik kredisi başvuruları 15 Şubat'ta ( bugün) deprem bölgeleri başta olmak üzere alınıyor. Başvurular bugünden itibaren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesinden alınmaya başlıyor. LİNK!

EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

Bakan Göktaş'ın aktardığı detaylara göre, bu fondan yararlanmak isteyen gençlerin başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında yani 30 yaşından gün almamış olması gerekiyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, Aile ve Gençlik Fonu ile evlenecek gençlere 150 bin TL tutarında 2 yıl geri ödemesiz kredi verileceği ev bu uygulamaya 6 Şubat depreminden etkilenen şehirlerden başlanacağı duyurulmuştu.