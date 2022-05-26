Eyüpspor maç sonucu! Eyüpspor - Bandırmaspor maçı kaç kaç bitti? - Haberler

Eyüpspor maç sonucu! Eyüpspor - Bandırmaspor maçı kaç kaç bitti?
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Eyüpspor ile Bandırmaspor, Spor Toto 1. Lig play-off ilk maçında Eyüp Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maçın ardından Eyüpspor maç sonucu merak edildi. Peki, Eyüpspor - Bandırmaspor maçı kaç kaç bitti?
E Eyüpspor maç sonucu merak ediliyor. yüpspor ile Bandırmaspor, Spor Toto 1. Lig play-off ilk maçında Eyüp Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maçın ardından Eyüpspor maç sonucu merak edildi. Peki, Eyüpspor - Bandırmaspor maçı kaç kaç bitti? İşte detaylar...
Spor Toto 1. Lig play-off ilk maçında Eyüpspor, sahasında Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla İstanbul ekibi, 29 Mayıs'ta Bandırma'da oynanacak maç öncesi avantajı kaptı.
Eyüpspor'a galibiyeti getiren golü 49. dakikada Taşkın İlter kaydetti. Bandırmaspor'da Remi Mulumba, 84. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. İki takım arasındaki rövanş maçı 29 Mayıs'ta Bandırma'da oynanacak.
Finale yükselen taraf İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor eşleşmesinin galibiyle Spor Toto Süper Lig'e yükselmek için mücadele edecek. İstanbulspor, play-off ilk maçında BB Erzurumspor'u deplasmanda 4-2 yenerek final için büyük bir avantaj yakaladı.